Le GM intérimaire des Blazers ne prévoit pas de chamboulement majeur à la « trade deadline »

Promu GM intérimaire depuis l’éviction de Neil Olshey à Portland, Joe Cronin ne sait toujours pas s’il va pouvoir ôter l’intérimaire du titre de son poste, car la franchise de l’Oregon va engager un processus de recrutement. Mais c’est bien lui qui continue à guider les Blazers pour le moment, dans cette parenthèse du pouvoir à Rip City.

À une semaine de la date limite des transferts, il a forcément quelques idées en tête pour essayer d’améliorer l’effectif de Portland. Mais, comme il l’a expliqué dans un long entretien avec NBA.com, il n’a pas complètement les mains libres pour le faire. Et l’idée des Blazers n’est clairement pas de tout détruire pour repartir à zéro.

« Je ne pense pas qu’on ait la volonté de tout détruire. On a trop de bons joueurs pour ça. Et on a trop de manières de s’améliorer sans avoir à prendre un tel pas de recul. »

Au centre des considérations figurent évidemment Jusuf Nurkic et CJ McCollum, les deux lieutenants de Damian Lillard qui disposent de gros contrats. Le pivot bosnien est pour le coup en fin de bail et pourrait donc faire l’objet d’un échange tandis que l’arrière est lui sous contrat pour deux saisons encore (après celle-ci). Mais Robert Covington fait aussi partie des noms qui alimentent les rumeurs de transferts du moment…

« Comme tout le monde, on veut s’améliorer. Certaines équipes cherchent ce dernier élément pour aller au bout, d’autres veulent simplement récupérer des talents. Et d’autres encore sont sur un projet plus long où ils veulent construire et développer leurs jeunes. Pour nous, il s’agit de rester ouvert d’esprit. Opportuniste mais aussi méticuleux pour voir les différentes propositions qui vont apparaître et prendre les bonnes décisions. »

Pas de révolution de palais à prévoir

Prêts à écouter les offres qui viendront en leur direction, les Blazers disposent en tout cas d’une marge de manœuvre limitée financièrement, étant déjà au-dessus du plafond salarial autorisé. Joe Cronin prône ainsi la patience dans son approche de cette date limite des transferts. Portland ne prendra pas de décision sur un coup de tête…

« C’est délicat. On veut adopter une approche sur le long terme car on sait qu’une saison est une représentation minime d’un dessin plus large. On est tous des compétiteurs et on veut gagner. Mais pour faire ça, parfois il faut prendre un pas de recul. Parfois, il faut simplement être patient. On essaye d’équilibrer ce qu’on veut accomplir sur le long terme en prenant les choses au jour le jour, avec les propositions qu’on reçoit. »

Du côté de Portland, on semble ainsi toujours croire à ce groupe… avec les bonnes retouches.

« Ensemble, on a gagné beaucoup de matchs. Nurk arrive dans ses meilleures années. Dame et CJ y sont déjà. Ce sont là trois joueurs de très haut niveau. Quand on arrive à mettre les bons joueurs autour d’eux, on a montré qu’on pouvait être très compétitifs. »

Alors que leur série de huit qualifications consécutives en playoffs, plus longue série en cours en NBA, est en grand danger cette année, les Blazers veulent garder le cap. Pas de grand remaniement donc !

« On ne veut pas tout changer parce qu’on pense qu’on peut y arriver d’une manière différente », conclut ainsi le GM intérimaire. « On pense qu’avec quelques petites modifications qui ne sont rien d’aussi nécessairement drastiques qu’un démontage complet et un projet de reconstruction totale, on peut passer le cap dans une direction différente. On a encore des joueurs dans la fleur de l’âge qui sont compétitifs. »