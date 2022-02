Paul George encore absent au moins trois semaines

Les semaines passent pour Paul George et son retour est constamment retardé. Touché à un ligament du coude droit depuis plus de deux mois, il est bloqué à l’infirmerie et les bonnes nouvelles se font attendre.

Après une première période de trois semaines de repos, observée entre fin décembre et mi-janvier, les Clippers avaient annoncé encore quelques semaines de plus sans leur ailier.

Plus de six semaines après le dernier match de « PG13 », Tyronn Lue vient d’annoncer que l’ancien des Pacers et du Thunder allait passer une IRM dans trois semaines. Il y a donc de grandes chances qu’il rate l’intégralité du mois de février et qu’on ne le retrouve qu’en mars.

Jusqu’à maintenant, Paul George a manqué les 21 derniers matches des Clippers, qui doivent déjà faire avec l’absence de Kawhi Leonard depuis le début de la saison.

D’ailleurs, Tyronn Lue a évoqué « The Klaw » au moment de parler de Paul George, se montrant plutôt pessimiste sur un retour du double champion NBA (2014, 2019) durant cette campagne.

« Nous savons que Kawhi ne reviendra probablement pas », a-t-il lâché, avant d’être relancé sur cette affirmation, alors que tous les fans des Clippers espèrent pourtant son retour. « Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Mais l’espoir est plus fort que la peur. Donc j’espère que ces deux gars pourront revenir. On ne sait jamais ».