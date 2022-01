Paul George reste à l’infirmerie pour quelques semaines de plus…

Après avoir traîné le problème quelques semaines, les Clippers annonçaient juste après Noël que Paul George devait se reposer au moins trois semaines, le temps de soigner une déchirure d’un ligament de son coude droit.

Sauf que trois semaines plus tard, le problème n’est toujours pas réglé et ESPN explique ainsi que l’arrière/ailier va devoir se reposer quelques semaines supplémentaires !

Un coup dur pour Los Angeles, qui doit déjà faire sans Kawhi Leonard, victime de son côté d’une rupture d’un ligament croisé du genou et qui espère revenir cette saison. Forcément, sans ses deux stars, la formation de Tyronn Lue souffre. Heureusement, les Californiens sont la 5e défense, mais ils ne sont par contre que la 27e attaque…

Malgré tout, l’équipe reste proche de l’équilibre (22 victoires – 23 défaites), même si elle n’a tout de même remporté que 5 de ses 13 dernières rencontres, depuis l’annonce de la blessure de Paul George.

Surtout, le calendrier à venir est compliqué, avec beaucoup de matchs à l’extérieur sur la deuxième partie de saison, dont huit d’affilée qui arrivent (Denver, Philadelphie, New York, Washington, Orlando, Miami, Charlotte, Indiana). Le programme jusqu’à la pause du All-Star Game pourrait d’ailleurs faire plonger l’équipe au classement, avec suite à ce « road trip » la réception des Lakers et des Bucks, puis trois matchs à Memphis et Dallas (x2), la réception des Warriors, un déplacement à Phoenix puis la réception des Rockets.