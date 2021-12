Au moins trois semaines d’absence pour Paul George

Les malheurs de Paul George se poursuivent, sur le plan physique. Déjà absent entre les 6 et 20 décembre, en raison d’une entorse au coude droit, l’ailier des Clippers était revenu cette semaine, le temps de disputer deux matchs.

Sauf que « PG13 » reste gêné par ce même coude, qui l’avait déjà embêté par le passé, à OKC. Par conséquent, ESPN rapporte que le joueur de 31 ans, victime d’une déchirure d’un ligament de son coude droit, va devoir observer une période de repos de trois à quatre semaines, pour permettre à son corps de se rétablir du mieux possible.

Pas d’opération pour le moment, donc, même si les premières informations d’ESPN ne sont guère rassurantes, puisqu’aucune date de retour n’est encore déterminée pour Paul George. On ne pourra en savoir plus que lorsque l’actuel leader des Clippers sera réévalué par les médecins de la franchise. Soit dans un peu moins d’un mois…

Un vrai coup dur pour les hommes de Tyronn Lue, qui doivent déjà se passer de Reggie Jackson et Marcus Morris (Covid-19), en plus de Kawhi Leonard (genou) et Isaiah Hartenstein (cheville).

Actuellement 5e à l’Ouest, avec 17 victoires et 15 défaites, les joueurs de Los Angeles s’apprêtent donc à vivre des prochains jours compliqués et ils devront faire front collectivement afin de ne pas trop chuter au classement.