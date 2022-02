Torrey Craig de retour à Phoenix, Jalen Smith part dans l’Indiana

Après le « blockbuster trade » entre Philadelphie et Brooklyn, ça bouge aussi à Phoenix, qui a décidé de procéder à un petit ajustement dans leur effectif.

Et c’est un ancien de la maison qui vient renforcer la meilleure équipe de la ligue, puisque Torrey Craig débarque dans l’Arizona, en échange de Jalen Smith et d’un futur 2nd tour de Draft, qui rejoignent l’Indiana.

Le départ de Jalen Smith, 10e choix de la Draft 2020, était attendu lors de cette « trade deadline », puisqu’il n’allait de toute façon pas continuer l’aventure avec la franchise qui l’a drafté au-delà de cette saison, car elle avait décidé de ne pas activer sa « team option ».

À Indianapolis, l’intérieur de 21 ans aura donc la possibilité d’obtenir du temps de jeu et de faire grimper sa cote, avant de négocier un nouveau contrat (à Indy ou ailleurs ?), aux côtés de Tyrese Haliburton, Chris Duarte et Isaiah Jackson, les autres pépites de ces Pacers en reconstruction.

Quant à Torrey Craig, sous contrat jusqu’en 2023 et passé par les Suns en 2020/21, où il s’était imposé dans la rotation de Monty Williams en playoffs, il viendra apporter toute son expérience, sa science défensive et sa polyvalence à un roster qui n’en manque déjà pas. Et qui, surtout, ne vise rien d’autre que le titre, en juin prochain.