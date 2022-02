Boston récupère Derrick White

San Antonio avait l’habitude de ne jamais faire d’échanges pendant la saison, et encore moins à la « trade deadline ». Une habitude qui a été secouée cette année, car les Spurs ont été particulièrement actifs.

Les Texans ont ainsi multiplié les échanges, mettant de cette façon la main sur plusieurs choix de Draft.

Ainsi, ils ont accepté de se séparer de Derrick White, l’un des chouchous de Gregg Popovich qui avait pourtant été prolongé jusqu’en 2025 par le club texan, il y a un peu plus d’un an. L’arrière rejoint ainsi Boston en échange de Josh Richardson, Romeo Langford et un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-4), ainsi que la possibilité de faire un « swap » (soit d’échanger les « premier tour » de Draft respectifs) en 2028.

Incorporé dans la « trade exception » créée lors du « sign-and-trade » d’Evan Fournier, Derrick White ne fait d’ailleurs pas repasser les Celtics au-dessus de la « luxury tax », grâce au départ de Romeo Langford.