Serge Ibaka, Donte DiVincenzo et Marvin Bagley III impliqués dans un échange à quatre équipes !

Le premier deal de la journée concerne pas moins de quatre franchises et sept joueurs !

D’un côté, les Bucks se renforcent en récupérant Serge Ibaka, en plus de deux futurs 2nds tours de Draft et d’une compensation financière. Réputé pour ses qualités de « rim-protector », le Congolais aura la mission de densifier la raquette des champions en titre (avec Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, voire Greg Monroe s’il est conservé), en attendant le retour de blessure de Brook Lopez, prévu au printemps prochain.

De l’autre, les Kings voient enfin débarquer Donte DiVincenzo (bientôt en fin de contrat), Trey Lyles et Josh Jackson. Trois joueurs de rotation, capables d’apporter immédiatement dans le cinq ou en sortie de banc, et qui tenteront surtout d’aider Sacramento à disputer le « play-in », afin de retrouver les playoffs pour la première fois depuis 2006.

Quant aux Pistons, ils enregistrent la venue de Marvin Bagley III. Un intérieur bourré de talent et encore jeune (22 ans), mais qui peine à répondre aux attentes placées en lui à sa Draft, en 2018, lorsqu’il avait été choisi en 2e position, devant Luka Doncic. Dans le Michigan, il aura cependant tout le loisir de s’exprimer et de se développer, aux côtés de Cade Cunningham, Killian Hayes, Saddiq Bey et Isaiah Stewart.

Enfin, les Clippers (qui font des économies) obtiennent en contrepartie Rodney Hood et Semi Ojeleye. Deux joueurs qui, s’ils ne sont pas libérés, tâcheront de glaner quelques minutes dans la rotation de Tyronn Lue, derrière Nicolas Batum, Norman Powell, Robert Covington, Marcus Morris ou Terance Mann. Et en attendant que Kawhi Leonard et Paul George reviennent.