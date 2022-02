Des mouvements utiles et subtils pour les Celtics

Au lendemain de la « trade deadline », l’heure du bilan a sonné pour la quasi totalité des franchises de la ligue. Dans le Massachusetts, Brad Stevens a ainsi tenu une conférence de presse dans la matinée, pour faire le point sur les mouvements opérés par les Celtics.

Des Celtics qui ont vu débarquer dans leurs rangs Derrick White (Spurs), Daniel Theis (Rockets) et un 2nd tour de Draft (Magic). En contrepartie, les C’s ont dû se délester de Dennis Schröder, Josh Richardson, Enes Freedom, Romeo Langford, Bruno Fernando, PJ Dozier, Bol Bol, un 1er tour de Draft, un 2nd tour de Draft et un « swap ».

Autant dire que le président de Boston n’est pas resté inactif, pour sa première « trade deadline » vécue au sein des bureaux de la franchise celte.

« Nous nous sommes concentrés sur le fait de récupérer des joueurs qui peuvent contribuer immédiatement et prendre les bonnes décisions, qui se connaissent bien, qui savent se conformer à un rôle précis et mettre en valeur nos meilleurs joueurs », déclarait-il, concernant son objectif en amont de cette période synonyme de fin du marché des transferts. « Nous nous sommes également construits une belle identité défensive, donc nous ne voulions pas nous éloigner de ça. J’ai vu jouer beaucoup d’équipes, mais je n’avais jamais vu une défense si dynamique, quand elle est concentrée. Obtenir des joueurs qui sont sous contrat [pour plusieurs saisons], et qui puissent grandir ensemble, était aussi vraiment important. »

Derrick White et Daniel Theis en renfort sur le banc

La principale recrue des Celtics, c’est évidemment Derrick White. Un arrière de 27 ans, réputé pour sa polyvalence des deux côtés du parquet, qui tourne à près de 14 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne cette saison et qui a déjà pu côtoyer Ime Udoka à San Antonio, lorsqu’il n’était encore qu’un assistant de Gregg Popovich. Il a aussi croisé Jayson Tatum et Jaylen Brown en sélection.

« Nous pensions depuis des années que le profil de Derrick [White] collerait vraiment bien avec celui de nos meilleurs joueurs », expliquait Brad Stevens, qui a tout de même dû lâcher un 1er TDD 2022 (protégé 1-4), en plus de Josh Richardson et Romeo Langford, pour récupérer le 29e choix de la Draft 2017. « C’est un excellent défenseur, qui sait réussir les bonnes actions en attaque et qui ne se soucie que de la victoire. Nous nous sentons vraiment chanceux de pouvoir obtenir un tel joueur, sur le long terme [avec les Spurs, il avait signé une prolongation jusqu’en 2025, et pour 73 millions de dollars, ndlr], aux côtés de nos meilleurs joueurs. »

Autre nouvel arrivant à Boston : Daniel Theis. Un pivot de 29 ans qui connaît bien la maison celte, puisqu’il a déjà passé trois saisons et demie dans le Massachusetts, avant d’être échangé à la « trade deadline » 2021. Dans le but de faire de la place à Robert Williams, qui forme aujourd’hui la raquette de la franchise avec Al Horford.

« [Daniel] Theis sait comment rendre nos joueurs meilleurs », estimait Brad Stevens, au sujet de cette transaction tardive, car réalisée au buzzer, à 20h59 (en France). « C’est ce qu’il sait faire de mieux, il a le sens du jeu et cette capacité à rendre les autres meilleurs autour de lui. […] Nous gardions un oeil sur lui et nous sommes passés à l’action car, si [Robert Williams] et Al [Horford] viennent à être absents, Daniel peut les suppléer. Il sait comment et quel rôle jouer pour nous aider à gagner. »

Ne pas perturber le nouvel équilibre en place

En se séparant de Dennis Schröder, Enes Freedom et Bruno Fernando pour faire venir Daniel Theis, le président des Celtics a désengorgé quelque peu la rotation d’Ime Udoka (et sa masse salariale), en plus d’ouvrir des possibilités pour les jeunes Payton Pritchard et Aaron Nesmith, en termes de minutes.

Le tout sans toucher à l’ossature des C’s, qui carburent enfin depuis le début de l’année 2022 (14 victoires, 6 défaites) et qui sont remontés à la 7e place de l’Est (31 victoires, 25 défaites). Grâce à une défense de fer.

« Nous étions satisfaits de notre équipe, et surtout de nos titulaires, avant la deadline, mais nous voulions vraiment récupérer des joueurs qui puissent les mettre en valeur », insistait Brad Stevens. « Rien n’a été fait selon une optique à court terme. Nous avons échangé deux vrais bons joueurs extérieurs [Dennis Schröder et Josh Richardson, ndlr], donc nous devions combler ces départs parfaitement, avec des joueurs qui collent à notre équipe. Nous voulons continuer sur notre lancée [collectivement] et nous avons pensé nos décisions sur le long terme. Nous savons que [nos recrues] peuvent jouer en playoffs, dans une série en sept matchs. […] J’ai hâte d’aller de l’avant avec ce groupe. »

L’ancien entraîneur de Boston a néanmoins ajouté que d’autres mouvements étaient à prévoir dans le Massachusetts, avec des joueurs « doués balle en main« , puisque la franchise aux 17 titres NBA ne compte désormais que 10 joueurs dans son effectif, sans compter ses deux « two-way contracts ». Les Celtics peuvent donc signer cinq joueurs, et il y aura des bonnes affaires dans les joueurs bientôt libérés. Pourquoi pas Goran Dragic…