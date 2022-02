Rumeurs, échanges… Suivez en direct la fin du marché des transferts sur Basket USA

James Harden, Ben Simmons et Russell Westbrook sont les trois noms auxquels on pense le plus à l’approche de l’heure fatidique. À 21h00, heure française, on saura en effet s’ils restent respectivement aux Nets, aux Lakers et aux Sixers. Mais il peut encore y avoir des surprises de la part d’autres franchises…

ÉCHANGES

Philadelphie : James Harden, Paul Millsap

Brooklyn : Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond, deux « premier tour » de Draft (non-protégé en 2022 et protégé en 2027)

Orlando : PJ Dozier, Bol Bol et un « second tour » de Draft

Boston : un « second tour » de Draft

San Antonio : Goran Dragic et un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-14)

Toronto : Thaddeus Young, Drew Eubanks et un « second tour » de Draft 2022

LA Clippers : Semi Ojeleye et Rodney Hood

Detroit : Marvin Bagley III

Milwaukee : Serge Ibaka, deux « second tour » de Draft et de l’argent

Sacramento : Donte DiVincenzo, Josh Jackson et Trey Lyles

Oklahoma City : KZ Okpala

Miami : un « second tour » de Draft en 2026

Portland : Joe Ingles, Elijah Hughes et un second tour de Draft

Utah : Nickeil Alexander-Walker, Juancho Hernangomez

San Antonio : Tomas Satoransky et un second tour de Draft

Sacramento : Domantas Sabonis, Jeremy Lamb, Justin Holiday et un « second tour » de Draft 2023

Indiana : Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson

Portland : Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-4) et deux « second tour » de Draft 2026 et 2027

New Orleans : CJ McCollum, Tony Snell et Larry Nance Jr.

Cleveland : Caris LeVert et un « second tour » de Draft 2022 (Miami)

Indiana : Ricky Rubio, un « premier tour » de Draft 2022 (protégé 1-14) et deux « second tour » de Draft 2022 et 2027 (Houston, Utah)

LA Clippers : Norman Powell et Robert Covington

Portland : Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson et un « second tour » de Draft 2025 (Detroit)

RUMEURS

– Selon Yahoo! Sports, les Sixers et les Nets auraient commencé à sérieusement discuter d’un transfert de James Harden dans la matinée…

– Les Hornets et les Spurs auraient discuté d’un échange entre Jakob Poeltl et PJ Washington, avec Kai Jones et un premier tour de Draft en complément pour San Antonio

– Toronto aurait un oeil sur Kristaps Porzingis mais une offre Dragic/choix de Draft n’intéresse pas les Mavericks

– James Harden veut quitter les Nets pour rejoindre les Sixers

– Un échange entre Russell Westbrook et John Wall ne serait possible qu’à la condition que les Lakers ajoutent leur premier tour de 2027 dans la balance…

– Portland aurait repoussé les différentes approches pour Damian Lillard

– Myles Turner n’aurait pas reçu l’assurance de rester à Indiana jusqu’à la fin de saison

– Les Celtics seraient très intéressés par le profil de Terrence Ross. En contrepartie, le Magic serait en quête d’un premier tour de Draft contre son arrière/ailier