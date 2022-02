Un nouvel échange entre John Wall et Russell Westbrook ? Si les Lakers lâchent un premier tour de Draft…

L’expérience Russell Westbrook touche-t-elle à sa fin chez les Lakers ? L’ancien MVP n’est pas responsable de tous les maux à Los Angeles mais son association avec LeBron James et Anthony Davis ne fonctionne clairement pas.

Le problème, c’est qu’il a encore une « player option » à 47 millions de dollars pour la saison prochaine et qu’il est donc très difficile, voire impossible à transférer, sauf pour un contrat « toxique » du même ordre… et voilà pourquoi la rumeur d’un nouvel échange avec John Wall se fait de plus en plus forte en Californie.

Le meneur des Rockets, déjà échangé contre Russell Westbrook en décembre 2020, n’a pourtant pas joué de la saison, la franchise de Houston préférant développer ses jeunes, et notamment Kevin Porter Jr.

S’il s’est maintenu en forme, il pourrait être (un peu) plus complémentaire de LeBron James et d’Anthony Davis, même si ce trade éventuel ne résoudrait pas les problèmes des « Purple & Gold » par magie. Également représenté par Kluth Sports, il enlèverait peut-être surtout de la pression à Frank Vogel et ses joueurs, désormais obligés de répondre aux critiques sur plusieurs fronts, entre les résultats décevants et l’utilisation de Russell Westbrook.

Mais comme l’explique Marc Stein, Houston n’entend pas faire cet échange pour rien. Le club texan réclame en effet le premier tour de Draft 2027 des Lakers pour récupérer Russell Westbrook !

Évidemment, Los Angeles n’est pas très enthousiaste à l’idée de lâcher un nouveau choix de Draft juste pour éloigner le MVP 2017, et mettre la main sur un joueur qui n’a plus foulé un parquet depuis des mois. Les négociations sont donc bloquées, tout comme celles d’un « buyout » de John Wall chez les Rockets.