Les Raptors et les Spurs s’échangent Goran Dragic et Thaddeus Young

Les deux joueurs étaient parmi ceux qui allaient sans doute bouger ce jeudi soir. The Athletic confirme que Goran Dragic et Thaddeus Young sont bien échangés.

Le meneur de jeu slovène quitte le Canada, avec un premier tour de Draft 2022 (protégé 1-14 puis 1-13 en 2023) pour San Antonio et l’intérieur fat le chemin inverse, en compagnie de Drew Eubanks et d’un second tour de Draft 2022. Alors que les Raptors avaient un œil sur Jakob Poeltl, c’est finalement Thaddeus Young qui arrive.

Le vétéran de 33 ans avait émis le souhait de rejoindre une formation ambitieuse et il débarque avec son expérience chez une équipe en forme, sixième de la conférence Est et qui reste sur sept victoires d’affilée.

D’après ESPN, San Antonio ne va pas conserver Goran Dragic. Une fois coupé, l’ancien meneur du Heat intéressera les Mavericks bien évidemment, où son nom circule beaucoup, mais aussi les Bucks, les Bulls et les Clippers.