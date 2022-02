Jakob Poeltl intéresse les Bulls et les Raptors

Auteur de sa meilleure saison en carrière avec 13 points et 9 rebonds de moyenne, Jakob Poeltl aurait tapé dans l’oeil de plusieurs franchises, et notamment à l’Est. Marc Stein évoque ainsi l’intérêt des Bulls, mais aussi des Raptors depuis plusieurs semaines. Une franchise qu’il connaît bien puisqu’il y a débuté sa carrière avant d’être inclus dans l’échange entre Kawhi Leonard et DeMar DeRozan.

Bon défenseur et sobre en attaque, l’Autrichien pourrait ainsi devenir la doublure de Nikola Vucevic aux Bulls ou s’incruster dans le cinq de départ des Raptors où Khem Birch est loin d’être intouchable. Selon notre confrère, Gregg Popovich serait prêt à le céder à condition de récupérer un bon joueur et un premier tour de Draft.

Peut-être que les Raptors sont les mieux armés pour proposer un « package ».