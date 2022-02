CJ McCollum en partance pour les Pelicans dans un échange à sept joueurs !

Après le transfert de Norman Powell et Robert Covington vers les Clippers, le nom de CJ McCollum était le plus évoqué dans les dernières rumeurs de transfert, et les Knicks ou les Hawks se montraient visiblement très intéressés…

Mais selon ESPN et The Athletic, il va prendre la direction des Pelicans ! Les discussions sont bien entamées, et les Blazers auraient accepté en échange de récupérer Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada et des tours de Draft (un 1er tour 2022 -protégé aux places 1 à 4, et 15 à 30- + 2 seconds tours). Les Blazers se séparent de Larry Nance Jr, très bon pote de Josh Hart, et de Tony Snell. Au total, il y a donc sept joueurs inclus !

Portland a l’enveloppe pour recruter deux stars pour épauler Damian Lillard

Une chose est sûre, les Blazers semblent bel et bien lancés dans un très grand ménage, contrairement à ce qu’affirmait leur GM intérimaire il y a quelques jours. En quelques jours, il s’est séparé de trois titulaires et de son 6e homme, et il est sur le point de récupérer quatre joueurs de plus. Du côté des finances, elles passent dans le vert avec seulement 68,8 millions de dollars de masse salariale pour 2022/23 ! Les Blazers auront 60 millions à dépenser l’été prochain, et selon ESPN, ils n’ont aucune volonté de transférer Damian Lillard. Comme les Wizards avec Bradley Beal, l’objectif est de recruter une ou deux stars pour l’épauler.

Côté Pelicans, c’est l’inverse puisque CJ McCollum a encore deux ans de contrat après cette saison, pour près de 70 millions de dollars jusqu’à l’été 2024. Forcément, vu son âge, ça peut faire grincer les dents de certains fans des Pelicans, surtout que la franchise lâche un premier tour de Draft (certes protégé). Mais avec Brandon Ingram et Zion Williamson, et même Jonas Valanciunas, il y a en tout cas de quoi travailler, voire accrocher le « play-in » dès cette saison.

Si l’échange est finalisé, c’est donc la fin du duo Lillard/McCollum, présent ensemble dans l’Oregon depuis 2013. L’un des meilleurs « backcourt » de la NBA, qui reste sur huit campagnes de playoffs consécutives, avec une finale de conférence, en 2019, en point d’orgue.

Portland is finalizing acquiring Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky and draft compensation in the CJ McCollum trade, sources said. https://t.co/or5Ay22rZ3 — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2022