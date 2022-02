Washington vire Montrezl Harrell, Davis Bertans et Spencer Dinwiddie et reçoit Kristaps Porzingis !

Les Wizards sont en pleine débandade, et ils ont fait exploser leur effectif ! Ainsi, Spencer Dinwiddie et Davis Bertans prennent la direction de Dallas contre… Kristaps Porzingis et un second tour de Draft !

C’est incompréhensible car Dallas n’avait pas besoin d’un meneur de jeu de ce type, tandis que les Wizards n’avaient pas besoin d’un ailier-fort fragile et très grassement payé. Mais Jalen Brunson sera free agent, et peut-être que Dallas assure ses arrières. Le pivot Moses Brown est en tout cas coupé en conséquence.

Ensuite, les Wizards ont décidé de répondre aux besoins des Hornets. Après avoir échoué à recruter Myles Turner et Jakob Poeltl, les dirigeants de Charlotte ont finalement jeté leur dévolu sur Montrezl Harrell, pivot remplaçant des Wizards, toujours considéré comme l’un des meilleurs intérieurs remplaçants de la NBA.

Montrezl Harrell fait donc partie du grand ménage de la franchise de la capitale, et il est échangé contre Vernon Carey Jr. et Ish Smith, qui connaît déjà Washington. Ce n’est donc pas du poste pour poste pour les Wizards, qui avaient déjà récupéré Thomas Bryant il y a quelques semaines, et qui avaient un pivot de trop.

Pour Charlotte, c’est la fin d’une longue quête d’un pivot pour aider Mason Plumlee. Montrezl Harrell va apporter des points et de l’agressivité dans la peinture, mais ce n’est pas lui qui apportera de la défense et de la taille.

Enfin, les Wizards ont aussi échangé Aaron Holiday aux Suns… Tout ça pour offrir le maximum l’été prochain à Bradley Beal ?