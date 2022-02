Stats & Highlights | Les Pistons s’effondrent, les Bulls résistent

Dans son match contre Orlando, la lanterne rouge de la ligue, le leader de l’Est Chicago s’est fait peur. Heureusement, les Bulls ont su se reprendre dans les quatre dernières minutes du match.

Les Pistons n’ont pas eu cette réussite. Bien dans leur partie contre New Orleans, ils ont souffert en deuxième période, après la sortie sur blessure de Cade Cunningham, et perdu après avoir compté 15 points d’avance.

Detroit – New Orleans : 101-111

Les retours de Jerami Grant et Kelly Olynyk se passaient bien et les Pistons avaient quinze points d’avance en début de troisième quart-temps. Mais tout va basculer en quelques instants : les Pelicans vont réagir avec un 13-2 puis Detroit va perdre Cade Cunningham.

Le rookie est touché à la hanche et doit quitter ses partenaires. Dès lors, les Pistons déjouent et perdent des ballons. Après des lancers-francs de Brandon Ingram, New Orleans passe devant. Les hommes de Dwane Casey ne trouvent pas la cible pendant presque cinq minutes ! Ils lâchent aussi des rebonds et les Pelicans, bien mieux dans cette fin de partie, finissent par l’emporter.

Pistons / 101 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 29 6/13 3/6 2/3 0 1 1 1 4 0 3 0 -10 17 8 S. Bey 31 2/10 1/7 2/2 1 4 5 4 2 1 0 0 -11 7 9 I. Stewart 29 3/5 0/1 2/2 4 7 11 1 5 0 1 1 -11 8 18 C. Joseph 30 7/14 1/5 3/3 0 2 2 3 0 0 2 0 -9 18 14 C. Cunningham 21 3/8 0/2 0/0 1 4 5 1 3 2 2 0 +1 6 7 K. Olynyk 17 1/2 1/1 0/0 0 2 2 6 4 0 5 0 +5 3 5 T. Lyles 21 4/4 1/1 0/0 0 4 4 1 1 1 1 1 -4 9 15 F. Jackson 22 6/14 1/7 1/1 0 1 1 0 4 1 1 1 -7 14 8 K. Hayes 20 3/6 0/2 1/3 0 2 2 2 1 1 2 0 -2 7 5 H. Diallo 17 6/8 0/0 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 +1 12 16 R. McGruder 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 Total 41/84 8/32 11/14 6 29 35 21 25 7 17 3 101 Pelicans / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 32 8/18 1/1 9/10 0 3 3 4 1 1 0 1 +15 26 24 H. Jones 22 3/4 0/0 0/0 2 5 7 2 5 1 2 0 +5 6 13 J. Valanciunas 29 4/9 0/1 5/6 6 7 13 2 1 1 4 1 +2 13 20 J. Hayes 26 3/5 0/2 0/0 1 6 7 2 1 0 0 1 -9 6 14 D. Graham 31 3/14 0/5 0/0 0 1 1 5 2 1 4 0 -2 6 -2 G. Clark 12 2/4 1/2 0/0 2 1 3 0 0 0 0 1 +5 5 7 G. Temple 18 0/3 0/2 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 W. Hernangomez 16 5/7 0/0 1/1 1 3 4 1 2 1 0 0 +10 11 15 J. Alvarado 19 4/9 2/4 0/0 0 1 1 6 3 1 1 0 +9 10 12 N. Alexander-Walker 19 5/11 2/6 2/3 1 0 1 2 0 2 4 1 +6 14 9 T. Murphy III 15 2/5 2/5 6/6 3 2 5 0 1 0 0 0 +9 12 14 Total 39/89 8/28 25/28 16 30 46 24 17 8 15 5 111

Chicago – Orlando : 126-115

Pendant presque 40 minutes, les Bulls dominaient les débats avec leur attaque. Les deux défenses étaient restées au vestiaire et Chicago avait ainsi dix points d’avance. Sauf que pendant quatre minutes, pour DeMar DeRozan et ses coéquipiers, c’est le vide.

Comme ils ne marquent aucun panier pendant ces précieuses minutes, le Magic en profite pour revenir et égaliser à 115 partout. Il reste alors moins de quatre minutes à jouer. Zach LaVine redonne enfin de l’air aux Bulls, avant les deux shoots d’Ayo Dosunmu. Les joueurs de Billy Donovan terminent la partie avec un 11-0 et évitent le braquage.