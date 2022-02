Toronto, la bête noire du Heat

Quelques jours après un interminable affrontement en Floride qui avait tourné à l’avantage des Canadiens, Heat et Raptors remettaient ça, cette fois-ci dans la capitale de l’Ontario.

Désireux de prendre sa revanche, et sévèrement corrigé par les Celtics à Boston hier, le Heat débute sur les chapeaux de roue : un premier quart-temps à 11/20 aux tirs et 16 rebonds pour prendre 10 points d’avance après douze minutes (32-22). L’homme fort de la formation d’Erik Spoelstra se nomme Bam Adebayo, qui compile 9 points et 4 rebonds. Côté Toronto, c’est le scoreur en très grande forme actuellement, Gary Trent Jr, qui limite la casse avec 7 points.

Sous l’impulsion de Scottie Barnes et Precious Achiuwa, les Raptors recollent à 40-34 en début de second quart-temps. Mais le Heat réagit en conséquence et suite à un coup de chaud de Max Strus (3/4 derrière l’arc) puis un « and-one » de Jimmy Butler, creuse à nouveau l’écart et passe à +12, 46-34 puis 53-41 quand Tyler Herro règle lui aussi la mire (9 points à 4/5). Alors que Pascal Siakam se bat contre lui-même (3 fautes), « GTJ » continue d’accumuler les actions offensives de qualité pour les Raptors (17 points en première mi-temps). À la mi-temps, Bam Adebayo est toujours le meilleur joueur sur le parquet (19 points à 7/8 et 6 rebonds) et le Heat a une avance confortable (62-50).

Un troisième quart-temps décisif

Sous l’impulsion d’un Fred VanVleet qui débute la deuxième mi-temps tout feu tout flamme (11 points en 5 minutes, 14 points durant le troisième quart-temps), les Raptors recollent une nouvelle fois à -4 (68-64). Cette fois-ci, le Heat ne parvient pas à recreuser l’écart en étant trop maladroit (7/22 sur le quart-temps), et ne compte plus que 3 points d’avance (83-80) après 36 minutes. Les hommes forts du match continuent d’assurer : un double-double pour Adebayo (24 points, 10 rebonds) et Siakam (11 points et 10 rebonds), et un poignet toujours aussi chaud pour Trent Jr (25 points à 9/16).

Miami débute donc le dernier acte sur une mauvaise dynamique et ce qui doit arriver arrive : les visiteurs encaissent un 10-2 et Toronto passe devant (90-85). Orgueilleuse, cette équipe du Heat réagit néanmoins après un temps-mort et colle un 9-2 pour repasser devant (93-92).

Mais Gary Trent Jr. a un penchant pour la pyromanie et l’arrière prend feu et inscrit 3 tirs primés en quelques secondes pour signer un break à l’entrée du « money-time » (100-93). Par l’intermédiaire de Jimmy Butler et Tyler Herro, le Heat revient à -2 (108-106) dans les dernières secondes, mais se loupe sur une remise en jeu des Raptors, qui tuent le match avec un « lay-up » de OG Anunoby. Troisième défaite consécutive pour le Heat, la deuxième en quatre jours face aux Raptors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de franchise égalé pour Gary Trent Jr. L’arrière a signé un cinquième match consécutif à 30 points marqués ou plus. Il rejoint ainsi DeMar DeRozan, qui était aussi à cinq matchs, et devient… le co-leader « all-time » de la franchise de Toronto. Il est également devenu le seul joueur de l’histoire, aux côtés de James Harden, Stephen Curry et Damian Lillard, à réaliser cinq matchs consécutifs à 30+ points marqués avec 5 tirs primés ou plus. Une sacrée nuit pour le fiston de Gary Trent.

– Les rotations de Nick Nurse toujours aussi resserrées. Le coach des Raptors a fait appel à quatre remplaçants, mais deux d’entre eux (Banton et Champagnie) n’ont pas dépassé les 8 minutes. C’est en réalité 7 joueurs qui ont composé la rotation du tacticien de Toronto. Un choix de plus en plus récurrent chez lui.

TOPS/FLOPS

✅ Bam Adebayo. Son premier quart-temps à 9 points et 4 rebonds était annonciateur d’un grand match. Et effectivement, le pivot a sorti une énorme performance : 32 points (11/17), 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Suffisant pour présenter un dossier crédible de remplaçant du All-Star Game ?

✅ Gary Trent Jr. Qui a signé un record de franchise et a surtout écœuré le Heat dans le « money-time » avec ses tirs extérieurs de folie. L’ancien Dukie termine le match à 33 points à 11/20, dont 6/10 derrière l’arc. Il est dans la meilleure forme de sa carrière, et c’est particulièrement plaisant à observer.

✅ Precious Achiuwa. Grosse activité déployée par le pivot en sortie de banc face à son ancienne équipe. En 19 minutes, il apporte 12 points et 7 rebonds, et une attitude irréprochable.

✅ Pascal Siakam. Gêné par les fautes en première mi-temps, l’ailier-fort a trouvé le moyen de peser en deuxième mi-temps et livre finalement un double-double bien costaud : 16 points et 14 rebonds, mais aussi 4 passes et 3 interceptions. L’homme fort de la deuxième période côté Raptors, avec Gary Trent Jr.

⛔️ Le « backcourt » du Heat. Gabe Vincent et Duncan Robinson ont complètement loupé leur match et compilent 8 points à 2/12 aux tirs. Le premier a très rapidement laissé les responsabilités de la création à Jimmy Butler et Tyler Herro, quand le second a été préféré à Max Strus pour assurer le « spacing » et les tirs extérieurs.

LA SUITE

Toronto (26-23) : réception des Bulls jeudi

Miami (32-20) : direction le Texas pour affronter les Spurs jeudi