Les Raptors dominent le Heat après trois prolongations !

Dans ce duel où peu d’absents sont à déplorer, ce sont les Raptors qui réalisent la meilleure entame. Sous l’impulsion d’un grand Gary Trent Jr (16 points en première mi-temps) qui compense la méforme de Fred VanVleet (6 points à 2/8), les Canadiens concluent la première mi-temps avec une légère avance au score (59-53). Alors que Tyler Herro (1/5), Gabe Vincent (2/7) et Duncan Robinson (0/3) sont complètement à côté de leur basket, Jimmy Butler s’occupe de tout (24 points à 8/10) et maintient Miami à flot.

Mais après la pause, les Raptors perdent petit à petit leur contrôle sur la rencontre. Après un troisième quart-temps remporté difficilement (26-22), les Canadiens craquent dans le dernier acte et encaissent un 25-15.

Malgré leur maladresse, Tyler Herro, Gabe Vincent et Bam Adebayo se donnent à fond pour suppléer Butler, immense tout au long du match. Côté Raptors, Gary Trent Jr continue son festival offensif, tandis que le tandem Scottie Barnes – Pascal Siakam monte en puissance pour compenser la détresse offensive de Fred VanVleet (8 points à 3/17).

À égalité parfaite après 48 minutes (100-100), les deux équipes doivent se départager en prolongations. Le pluriel est de rigueur car à l’issue des deux premières prolongations de cinq minutes… le score est toujours équitable (114-114) ! Le rythme offensif diminue, la durée des possessions se prolonge et les titulaires des deux équipes entrent petit à petit dans une guerre des nerfs.

Personne ne veut craquer, et Fred VanVleet décide donc de mettre un terme à cette folie : pourtant en grande souffrance offensive durant toute la rencontre, le meneur enfile la cape de héros et plante deux tirs primés pour donner 5 points d’avance à Toronto (122-117). Malgré une réponse de Gabe Vincent derrière l’arc (122-120), le Heat est trop juste dans les derniers instants et tombe sur son parquet à l’issue d’un match interminable.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Seulement le quatrième match à triple prolongation dans l’histoire du Heat. Qui affichait un bilan de deux victoires et une défaite sur les trois premières rencontres précédentes. Ce bilan passe désormais à 2-2.

– Le match à deux vitesses de Fred VanVleet. Fantomatique durant le temps réglementaire, le meneur de Toronto a haussé son niveau de jeu durant les trois prolongations. Dans le « money-time », il a crucifié le Heat par deux tirs assassins derrière l’arc. Une performance de MVP dans l’attitude, assurément.

TOPS/FLOPS

✅ Les titulaires des Raptors. 22 points pour Barnes, 20 pour Anunoby, 21 pour Siakam, 19 pour VanVleet et 33 pour le patron offensif de Toronto durant cette rencontre, Gary Trent Jr. Alors que le banc n’a inscrit que 9 points, les titulaires ont joué un match immense et sont allés chercher cette victoire au bout de l’effort.

✅ Jimmy Butler. L’ailier All-Star du Heat a tout donné : 37 points (14/26), 14 rebonds et 10 passes. Un triple-double XXL qui ne débouche malheureusement pas sur une victoire, mais symbole d’un joueur en contrôle total de son basket.

✅ Le banc du Heat. Qui a inscrit 41 points. Le duo Max Strus – Caleb Martin a cumulé 22 points, Dewayne Dedmon apporte 6 points et 9 rebonds tandis que Tyler Herro, incroyablement maladroit (5/22), inscrit 13 points. Malgré la défaite, les remplaçants du Heat ont joué un bon match.

✅ Le match ! Avec d’abord 48 minutes de temps réglementaire, portées surtout vers l’attaque. Puis 15 minutes supplémentaires de prolongations, durant lesquelles l’intensité a atteint un pic épatant. Aucune des deux équipes ne voulait lâcher l’affaire, chaque tir était potentiellement celui de la gagne. Un scénario fantastique qui a donné un des meilleurs matches de la saison entre deux superbes équipes de la conférence Est.

⛔ Duncan Robinson. Très en forme depuis le retour de Bam Adebayo, le shooteur a connu une soirée sans. Il termine le match avec 0 point à 0/5 aux tirs. Sur le terrain durant seulement 20 minutes, il a été remplacé par Tyler Herro et Max Strus dans le quatrième quart-temps et durant les diverses prolongations.

LA SUITE

Miami (32-18) : lundi, déplacement à Boston

Toronto (24-23) : escale à Atlanta lundi