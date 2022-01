Duncan Robinson, grand gagnant du retour de Bam Adebayo

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Tel devait sans doute être l’adage qui résonnait dans la tête de Duncan Robinson en l’absence de Bam Adebayo. En grande difficulté aux tirs en novembre puis début décembre, quand le pivot a quitté les parquets pour soigner son pouce, le « sniper » a réussi à régler la mire ces derniers jours.

Mercredi, à l’occasion de l’écrasante victoire du Heat face aux Knicks, « Jimmy Neutron » a fait chauffer les filets : 25 points à 7/11 derrière l’arc !

Ce match était la confirmation d’une tendance récente et positive pour l’ancien joueur de Michigan : sur les quatre derniers matchs du Heat, il a converti 18 de ses 32 tentatives derrière l’arc, soit 56% de réussite. Un soulagement pour le joueur, qui sur les 21 premiers matches de la saison n’avait atteint que les 32% de réussite.

« C’est toujours un rappel, que nous sommes des humains et que quand on fait une activité à haut niveau, il arrive que parfois on ne trouve pas la solution » expliquait-il au Miami Herald. « C’est ce qui embellit tous nos efforts finalement, cela donne une satisfaction supplémentaire quand on retrouve le rythme. »

Bam Adebayo, le bouclier de Duncan Robinson

Le pivot a rapidement retrouvé les automatismes avec son shooteur : en cinq matches depuis le retour aux affaires de Bam Adebayo le 17 janvier, Duncan Robinson affiche un impressionnant 23/45 (51%) derrière l’arc. Mais le plus épatant, et symbolique de leur bonne entente, c’est que sur ces 23 tirs, 11 venaient d’une passe de l’intérieur.

Grace à leur relation si efficace sur le parquet, marquée par les fameux « handoffs », ces passes main-à-main qui permettent à l’ailier de prendre ses positions de tirs en se protégeant de ses défenseurs qui se retrouvent embourbés dans les écrans du pivot, Duncan Robinson retrouve des couleurs et le Heat pointe en tête de l’Est.

Leur entente a d’ailleurs fait de gros dégâts face aux Knicks, qui ont étonnement décidé de faire passer les défenseurs de Duncan Robinson sous les écrans, mais également de faire défendre le défenseur de Bam Adebayo en « drop » (reculer vers son cercle pour prévenir les « drives »). Une combinaison de mauvaises décisions qui a conduit à un torpillage en règle du shooteur floridien.

« C’est impossible à quantifier » répondait Erik Spoelstra, interrogé sur l’impact du retour de Bam Adebayo sur Duncan Robinson. « On voit simplement que le niveau de confiance de Duncan grimpe car Bam sait parfaitement comment le libérer pour lui obtenir des tirs ouverts. Et c’est tout ce dont a besoin un shooteur, du rythme et de l’espace. Et que dire de la synergie entre ces deux ? Ils sont connectés » conclut le coach du Heat.