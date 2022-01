Numéro 1 à l’Est, le Heat parade mais ne s’enflamme pas

Depuis quelques jours, le Heat a pris les commandes de la conférence Est, ce qui est logique tant les joueurs d’Erik Spoelstra sont solides et réguliers depuis le début de saison. Mais c’est aussi une perspective effrayante car Bam Adebayo et Jimmy Butler ont manqué une bonne partie de la première partie de la saison, et on sent que Miami n’a pas encore montré l’étendu de son potentiel.

La franchise a encore quelques semaines pour s’améliorer, mais évidemment, elle ne boude pas son plaisir d’être la meilleure équipe de l’Est après quasiment 50 matches.

« La compétition est rude, donc c’est plaisant », explique le coach du Heat au Sun Sentinel. « Il ne faut pas être obsédé par le classement et tout le monde rappelle qu’il faut arriver en bonne santé pour les playoffs. Mais quand on a six mois de saison régulière à jouer, on doit trouver des raisons de se motiver. Les compétiteurs aiment les gros défis. Il y aura encore du changement d’ici quelques mois, mais les gars s’amusent. »

« Je ne dirais pas nécessairement qu’on contrôle la conférence Est »

Outre des matches manqués par les cadres, comme Bam Adebayo, Jimmy Butler ou Kyle Lowry, et du Covid-19 qui a fait des ravages en décembre dernier, il faut rappeler que Miami a disputé 25 matches à l’extérieur sur les 41 premiers. Rigoureux et complets, les finalistes 2020 ont plus que survécu à un début de saison compliqué sur le papier.

« On est très fier de pouvoir gagner de différentes manières », assure Duncan Robinson. « Peu importe les joueurs absents, les joueurs présents. Cette saison, c’est un peu fou pour tout le monde. On a de la profondeur et c’est un avantage. On est fier de cette première place, c’est sûr, malgré ce chaos. »

Comme la marge de progression du Heat reste importante et que la concurrence est forte et a, elle aussi, encore des choses à démontrer, Erik Spoelstra ne veut pas s’emballer.

« C’est toujours agréable de gagner des matches et de se tester contre les meilleurs », conclut le coach, double champion NBA. « On est conscient du classement, sans avoir le nez dessus non plus. On veut surtout jouer juste, continuer de progresser à mesure que la saison avance. Je ne dirais pas nécessairement qu’on contrôle la conférence Est. C’est très, très compétitif. »