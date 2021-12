Duncan Robinson enfin libéré ?

« Jimmy Neutron » est-il enfin de retour ? Depuis le début de saison, chaque match est l’occasion d’évaluer les difficultés de Duncan Robinson. Étincelant sur la fin de saison 2019/20, en difficulté lors de l’exercice 2020/21 face aux ajustements adverses, le shooteur du Heat n’a pas réussi à aligner plus de deux bons matchs cette année.

Son pourcentage à 3-points s’en ressent puisqu’il est en-dessous de la barre des 35% de réussite, un seuil problématique quand on est le 4e joueur qui prend le plus de tirs de loin en NBA. On a toutefois vu du mieux cette nuit puisqu’il a réussi son meilleur match de la saison avec 26 points (à 5/9 de loin) face à Chicago.

Toujours précieux pour Erik Spoelstra

En plus de bien shooter de loin, notamment dans un premier quart-temps qui lui a permis de se libérer, l’arrière a également shooté avec succès à mi-distance et près du cercle. Une occasion en or pour Erik Spoelstra de rappeler que Duncan Robinson est essentiel dans le système de jeu offensif floridien.

« Le bruit autour de l’équipe et le storytelling peuvent devenir si forts qu’ils peuvent vous déconcentrer. Duncan a bien joué pendant un certain temps et a apporté de bonnes choses pour nous offensivement. Le problème, c’est qu’il n’est évalué que par le nombre de tirs à 3-points qu’il met », a analysé Erik Spoelstra. « C’est une chose difficile à gérer pour tout le monde, mais il a continué à travailler et à mettre en place des actions productives. Il coupe, il peut créer des actions lorsqu’on le prend à deux. Il s’est vraiment amélioré en tant que passeur. Ce soir, il a été capable de se libérer et de marquer quelques paniers à 3-points. Tout le monde pense probablement qu’il a fait un grand match, mais il a fait quelques bons matchs récemment. Il doit garder le cap, écouter les gens qui lui parlent dans le vestiaire et continuer à aider notre équipe de manière positive, comme il a été capable de le faire ».

Confirmer, encore et toujours

C’est aussi ce qu’on ne voit pas dans les stats, Duncan Robinson attirant l’attention rien que par sa présence aux abords de la ligne à 3-points, et ouvrant de fait des espaces pour ses coéquipiers.

La nuit dernière, le fait qu’il ait mis ses premiers paniers à changé la donne pour lui et a ouvert le jeu pour son équipe. C’est ainsi qu’il a pu s’aventurer dans la raquette et terminer la rencontre à 4/4 à 2-points, une stat inédite cette saison pour lui, aussi rare par son efficacité que par le nombre de ses tentatives.

« Je me suis clairement amélioré dans ce domaine », a glissé Duncan Robinson sur son tir à mi-distance. « Les gens vont toujours s’intéresser au pourcentage de réussite à 3-points et au fait que je mette ou non des paniers à 3-points. Mais je sens que je suis capable et efficace dans d’autres domaines également ».

Comme lors de ses coups d’éclat précédents, l’essentiel pour lui va être de confirmer. Alors que les absences rythment également le quotidien du Heat et qu’un « road trip » de quatre matchs se présente, Miami va plus que jamais avoir besoin de Duncan Robinson.