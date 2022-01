Le Heat corrige des Knicks désespérants

Le Heat débute très fort. Par une défense suffocante et des systèmes efficaces pour deux tirs primés de Duncan Robinson, les Floridiens prennent 11 points d’avance après quatre minutes (13-2). Les Knicks se retrouvent d’entrée à courir après le score, pas idéal pour se mettre en confiance. Surtout que PJ Tucker prend feu de manière inattendue (10 points) et le Heat caracole logiquement en tête après douze minutes (30-16).

C’est ensuite Tyler Herro, de retour après une semaine à l’isolement, qui prend le relais pour le Heat. Le sixième homme de Miami inscrit 9 points en 6 minutes et l’écart se maintient au-dessus des 15 points.

Il faut attendre un gros passage de RJ Barrett, qui permet aux Knicks de recoller à -10 à la moitié du second quart-temps (46-36), pour trouver un peu d’intérêt à cette rencontre. Suivent ensuite des échanges de tirs extérieurs (deux pour Duncan Robinson et Evan Fournier) et un gros passage de Jimmy Butler. Malgré quelques sursauts d’orgueil ici et là, les Knicks sont toujours distancés à la mi-temps (59-46).

La deuxième mi-temps n’est que le prolongement du supplice des Knicks. En seulement trois minutes, le Heat colle un 11-2 aux hommes de Tom Thibodeau et passe à… +22 (70-48). Comme dans le premier quart-temps, PJ Tucker a un nouveau coup de chaud et l’écart atteint même les 26 points (79-53) à la moitié du troisième quart-temps !

La suite du match, à cheval entre la fin du troisième et le quatrième quart-temps, est un « garbage time ». Alors que l’écart flirte avec les 30 points, « Thibs » se décide enfin à faire jouer les jeunes (30 points en cumulé d’Immanuel Quickley et Obi Toppin), donnant au moins une raison aux fans des Knicks de rester jusqu’à la fin. Sans difficulté, le Heat s’envole vers une victoire maîtrisée et méritée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour réussi de Tyler Herro. Après trois matchs d’absence à cause du protocole sanitaire, le shooteur a effectué un retour remarqué. Étincelant en sortie de banc, comme d’habitude, il compile 21 points (6/13), 6 rebonds et 4 passes. Plus les matches passent, plus le trophée du sixième de l’homme lui semble promis.

– Le naufrage du cinq majeur des Knicks. Aucun des cinq titulaires n’a terminé la rencontre avec un +/- positif. Pire, aucun ne fait mieux que… -18 (Mitchell Robinson). Le cinq majeur des Knicks ne fonctionne clairement pas, c’est désormais une évidence, et Tom Thibodeau doit changer quelque chose. Avant qu’il ne soit trop tard.

TOPS/FLOPS

✅ Duncan Robinson. Bouillant d’entrée de jeu, le « sniper » du Heat a torpillé New York tout au long de la rencontre. Insaisissable par ses mouvements loin du ballon, il plante sept tirs primés et termine à 25 points.

✅ PJ Tucker. 10 points dans le premier quart-temps, 10 points dans le troisième quart-temps, et une défense de plomb tout au long du match. L’ailier-fort a eu deux coups de chaud dans le match et termine à 20 points à 4/6 derrière l’arc. Un gros match d’attaque assez rare pour être souligné pour l’homme à tout faire du Heat.

✅ Obi Toppin & Immanuel Quickley : les seuls rayons de soleil de la sombre soirée des Knicks. En sortie de banc, les deux acolytes cumulent 30 points à 11/18 aux tirs. Face aux sérieux problèmes d’efficacité du cinq majeur de leur équipe, il ne serait pas idiot de les responsabiliser encore plus…

⛔️ Tom Thibodeau. Si les joueurs ont déçu sur le terrain, « Thibs » a lui produit un mauvais coaching. Têtu, le tacticien ne s’adapte que très peu et garde des rotations figées malgré un cinq majeur terriblement inefficace. Quel regret par exemple de ne voir Quickley, Toppin et Grimes ensemble que dans le « garbage time » !