Gary Trent Jr, shooter plus (vite) pour marquer plus

Nick Nurse parle d’un « énorme coup de boost » et il a raison. Le coach des Raptors fait référence au gros troisième quart-temps de Gary Trent Jr. sur le parquet des Hawks. Un panier à 3-points à deux minutes de la fin de la période pour reprendre l’avantage, un second à trente secondes du terme puis un troisième, en déséquilibre au buzzer : une séquence parfaite pour donner trois possessions d’avance à sa formation.

Auteur d’une première période discrète, le shooteur a pris feu dans ces douze minutes où il a inscrit plus de points que toute l’équipe adverse : 17 à 15 ! Selon Nick Nurse, son shooteur a « ouvert la voie à suivre, par rapport aux systèmes appelés. Et il attire tellement l’attention qu’on peut s’en remettre à quelqu’un d’autre. C’est énorme. »

Pour mettre fin à la série de sept victoires de suite des Hawks, Gary Trent Jr. a signé une nouvelle performance de haut niveau avec 31 points à 10/22 aux tirs. Dont un superbe 9/15 derrière l’arc (sept en seconde période !), un record en carrière pour lui.

« Je ne crois pas qu’il soit difficile de réaliser à quel point Gary joue dur », remarque Pascal Siakam. « Les tirs qu’il prend sont super difficiles, mais c’est du gâteau pour lui. Il a été incroyable. L’idée est simplement de le trouver, d’essayer de le trouver. Il joue extrêmement bien et il nous apporte vraiment beaucoup en attaque. »

Gary Trente Jr

La clé pour prendre ces tirs lointains tient en partie à un changement d’approche, dans le déclenchement notamment. « Au début de l’été, ils m’ont demandé d’améliorer mon tir, qui était bon, mais de l’amener au niveau supérieur. L’idée était de déclencher un peu plus rapidement. Et puis bosser, répéter le geste. J’ai confiance en mes coaches et en ce qu’ils me disent. Je m’améliore jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. »

Un sentiment confirmé dans les chiffres. Avec près de 18 points de moyenne, l’ancien joueur des Blazers est sur les bases de sa meilleure production en carrière. Et après un mois de décembre un peu moins bon (15 points à 40%), il est rayonnant en janvier : 21 points de moyenne avec 42% derrière la ligne à 3-points.

« Il est plus confiant lorsque le ballon vient à lui. Cela se voit qu’il est prêt à envoyer », constate également Nick Nurse, dont le shooteur vient d’enchaîner quatre matches de suite à au moins 30 points. Le 37e choix de la Draft 2018 est dans la « zone » comme rarement dans sa carrière.

« La dernière fois que j’ai été dans un tel rythme remonte à mon passage en G-League », se souvient le joueur de 23 ans, qui y avait tourné à 33 points de moyenne en six matches en 2019. « On m’a envoyé là-bas quand je jouais aux Blazers. On m’avait dit de jouer sans me soucier de quoi que ce soit. C’est un peu ce que je fais en ce moment. Je n’ai pas à m’inquiéter de quoi que ce soit, de regarder en arrière si je rate un tir ou si je shoote sur une jambe. »