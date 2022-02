Un match pour conforter ou casser les dynamiques respectives ? La première option a finalement été retenue à l’issue de cette rencontre entre les Suns et les Nets. Les premiers ont confirmé leur domination sur la ligue avec une 11e victoire de suite. Là où les seconds, qui ont pourtant pu s’appuyer sur James Harden cette nuit, continuent de glisser avec une cinquième défaite consécutive.

Cinq. Soit également le nombre de tirs manqués par les locaux dans le premier quart-temps. C’est dire le départ canon réalisé par les joueurs de l’Arizona. Portés par un Devin Booker rapidement en feu, ils ont fait tourner la tête des Nets dépassés en défense (39-29). Malgré ce retard accumulé, les visiteurs ont su resserrer un peu leurs boulons défensifs pour finir sur une meilleure note à la pause (65-58).

James Harden trop maladroit dans le troisième acte et Kyrie Irving un peu trop discret, les New-Yorkais n’ont pas réussi à recoller (91-82). Bien soutenu en attaque par Blake Griffin, Kyrie Irving va prendre les choses en main dans les premières minutes du quatrième quart-temps pour ramener son équipe à une petite possession des Suns.

Mais ces derniers, et c’est le cas depuis le début de saison, sont intouchables dans le « money time ». Le maître Chris Paul a successivement servi au cercle JaVale McGee, Mikal Bridges (sur une merveille de passe en « backdoor ») et enfin Deandre Ayton en « alley-oop », tandis que Devin Booker rappelait à tout le monde qu’il était le meilleur attaquant dans cette partie. Incapables de marquer pendant longues trois minutes, les Nets n’ont pas su répondre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 9-0 fatal des Suns. Avec seulement cinq points de retard (107-102) et encore cinq minutes à jouer, les Nets avaient encore toutes les cartes en main pour s’imposer après un match de traînards. Sauf que dans les deux minutes qui ont suivi, les Suns ont affiché leur maîtrise en collant un 9-0 à leurs adversaires, grâce à deux tirs extérieurs de Devin Booker, deux lancers de Mikal Bridges et une passe lobée de « CP3 » vers Deandre Ayton. En réponse ? Les Nets n’ont rien fait d’autre que de tenter leur chance à 3-points, avec quatre ratés de suite… Son équipe reléguée à 14 points (116-102), Steve Nash a vidé son banc, en signe de capitulation.

– Phoenix retrouve ses titulaires. Après avoir manqué les sept derniers matches avec une entorse à la cheville, Deandre Ayton a réalisé un retour plutôt discret. Conséquence directe, Bismack Biyombo n’a quasiment pas été utilisé derrière JaVale McGee. Jae Crowder, également de retour après quatre matches d’absence a été encore plus discret, et maladroit. Landry Shamet (cheville) et Cameron Payne (poignet) étaient à l’infirmerie.

– Kyrie Irving bascule dans le négatif. Il y a quelques semaines, Steve Nash se réjouissait du calendrier de son équipe. Avec une majorité de rencontres à l’extérieur, les Nets allaient pouvoir compter sur Kyrie Irving. Malgré cet avantage de circonstance, les Nets viennent de connaître une troisième revers de suite loin de leurs bases. Depuis son retour, le meneur affiche désormais un bilan négatif avec son équipe (quatre victoires – cinq défaites).

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Paul – Booker – Bridges. Tandis que les deux autres titulaires reprenaient tranquillement le rythme, ce trio a fait mal aux Nets tout au long de la soirée. « CP3 » s’est encore montré étincelant à la distribution, notamment dans le quatrième quart-temps. Devin Booker a surtout brillé en adresse dans le premier et le troisième quart-temps, mais il a inscrit deux tirs importants dans le dernier. Plus opportuniste près du cercle, Mikal Bridges a lui battu son record de saison, après l’avoir déjà battu lors du match précédent.

✅ Blake Griffin. Record de saison égalé pour l’intérieur des Nets qui a profité de l’absence de LaMarcus Aldridge pour récupérer des minutes. Sa belle sortie en attaque a compensé quelques absences en défense.

⛔ James Harden. Un nouveau double-double pour le barbu mais le sentiment qu’il n’a pas dominé les débats. Dans le quatrième quart-temps, il s’est par exemple contenté de deux tirs tentés, et ratés. À l’arrivée, 22 points inscrits mais seulement 6/19 aux tirs et quatre ballons perdus pour le meneur, plombé par plusieurs petits bobos.

LA SUITE

Suns (41-9) : déplacement à Atlanta, jeudi.

Nets (29-21) : poursuite du « road trip » à Sacramento, la nuit prochaine.