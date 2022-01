Aidés par leur calendrier, les Nets vont pouvoir s’appuyer sur Kyrie Irving

Une équipe qui se réjouit de jouer à l’extérieur, c’est peu commun. Sauf lorsqu’il s’agit des Nets à l’ère de la pandémie de Covid-19. Défaits sur le parquet des Cavaliers il y a deux jours, les New-Yorkais viennent en effet de démarrer une longue séquence de matches disputés à loin de leurs bases.

La nuit prochaine, ils rendent visite aux Wizards, avant d’enchaîner à San Antonio puis dans le Minnesota pour terminer la semaine. Après deux matches à domicile (Lakers et Nuggets), les Nets vont repartir pour un « road trip » plus périlleux à l’Ouest (Warriors, Suns, Kings, Jazz et Nuggets).

Sur leurs treize prochains matches, ils doivent ainsi se produire à dix reprises à l’extérieur. Soit autant de matches où Brooklyn pourra s’appuyer sur Kyrie Irving alors que, dans le même temps, Kevin Durant est à l’infirmerie pour plusieurs semaines.

« Oui, le fait que nous ayons beaucoup de matches à l’extérieur nous aide, le All-Star break (ndlr : week-end du 20 février) a aussi lieu à cette période », constate Steve Nash, cité par le New York Post. Ce calendrier favorable pourrait ainsi permettre aux Nets, actuellement 3e d’une conférence Est très dense sur les six premières places (environ deux victoires d’écart), de limiter les dégâts.

Pas de pression sur Kyrie Irving

On notera tout de même que la saison passée, en l’absence de « KD », les Nets s’étaient imposés à 16 reprises en 20 matches lorsque la paire Kyrie Irving – James Harden était en jeu. « Je veux que Kyrie ait le temps nécessaire pour retrouver son rythme et ne pas le surcharger en lui disant : ‘Maintenant que Kevin n’est plus là, tu dois prendre la relève et être le meilleur marqueur de la ligue’ », poursuit toutefois le coach des Nets.

Ce dernier n’entend pas mettre trop de pression sur son meneur, qui n’a pas l’intention de revoir sa position sur la vaccination malgré les circonstances. Selon Kyrie Irving, il est « impossible » de remplacer le meilleur marqueur de la ligue. « On fait donc face à cette réalité dès aujourd’hui en avançant dans ce ‘road trip’. On sait qu’un soir donné, James et moi pouvons marquer 30 points chacun », rappelle-t-il.

De son côté, James Harden voit cet enchaînement à l’extérieur comme « une grande opportunité. Après ce voyage, on a deux matchs à domicile, puis on retourne à l’extérieur. C’est une grande opportunité pour nous, collectivement, de se rassembler et d’enchaîner les victoires. »

Avec 15 victoires pour 5 défaites, Brooklyn est d’ailleurs l’une des équipes qui voyage le mieux en NBA cette saison.