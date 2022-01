Malgré la blessure de Kevin Durant, Kyrie Irving ne se fera pas vacciner

La blessure de Kevin Durant et son absence estimée de quatre à six semaines allaient-elles faire bouger les lignes à Brooklyn ? Car sans le MVP 2014 et avec un Kyrie Irving toujours privé de matchs à domicile, James Harden allait finir par se sentir bien seul face à son public.

Le barbu le plus célèbre de la ligue peut se préparer à l’être, car le meneur de jeu, malgré les circonstances, n’a pas l’intention de changer d’avis et donc de se faire vacciner.

« Kevin va finir par guérir, ça ira, et on doit faire avec », annonce-t-il à ESPN. « Mais en ce qui concerne ma vie en dehors des terrains, je reste ferme sur ma décision. C’est ainsi. Je ne vais pas me laisser influencer par un événement de la vie de la NBA, car on pourrait penser que c’est plus important que ce qu’il se passe dans la vraie vie. Pas pour moi. Je respecte la décision de chacun, je n’essaie de convaincre personne, mais je ne bouge pas. »

Le champion 2016 reste ainsi sur ses positions et n’a pas caché un certain agacement face aux interrogations récurrentes des journalistes sur ce sujet, qu’il estime privé.

« La question de ma vaccination est abordée via un match de basket, alors que je vis la majorité de mon temps loin des parquets » poursuit-il ainsi. « Donc quand je dis que je ne vais pas me faire vacciner, on vient me parler de basket. Alors que non : on vit dans le monde réel. Je suis heureux de jouer pour les Nets, d’avoir cette chance, j’aime mes coéquipiers, mais j’ai eu assez de temps pour y penser, pour prendre cette décision. Je sais que certains seront d’accord, d’autres non. Donc je trouve un peu irrespectueux qu’on me pose cette question. Je ne suis pas seulement un joueur de basket et tout ne tourne pas autour du basket. »