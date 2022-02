Sans briller, les Bucks se relancent face aux Wizards

Avant de partir pour un « road-trip » de quatre matchs sur la côte Ouest, les Bucks recevaient les Wizards pour tenter de laver l’affront de leur lourde défaite de 36 points, concédée face aux Nuggets dimanche soir.

Si ce fut tout sauf simple, les champions en titre sont tout de même parvenus à disposer de la franchise de la capitale, au prix d’un « money-time » bien mieux maîtrisé que les coéquipiers de Kyle Kuzma (25 points, 11 rebonds, 3 contres), toujours orphelins de Bradley Beal.

Inarrêtable en seconde période, Giannis Antetokounmpo (33 points, 15 rebonds, 11 passes) en a quant à lui profité pour réussir le 29e triple-double de sa carrière, de manière à lancer idéalement Milwaukee en vue de ses quatre déplacements périlleux (Blazers, Clippers, Lakers et Suns).

Pour Washington, en revanche, il s’agit là de sa sixième défaite de rang. Et le calendrier qui se profile pour les hommes de Wes Unseld Jr. n’a clairement pas de quoi les rassurer (Philadelphie, Phoenix, Miami puis Brooklyn)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Giannis Antetokounmpo a dû sortir les muscles. D’abord discret, mais complet, en première mi-temps (8 points, 8 rebonds, 7 passes), se contentant de laisser ses coéquipiers faire le boulot, le « Greek Freak » a été contraint de hausser le ton au retour des vestiaires. Les Bucks dans le dur, le double MVP a activé le mode scoreur, pour d’abord repousser les assauts adverses. Dans le dernier acte, c’est ensuite lui qui s’est chargé de réveiller ses troupes, lorsque les Wizards sont (momentanément) passés devant. Presque sur commande, le franchise player est donc sorti de sa boîte pour éviter un véritable camouflet aux siens.

— Milwaukee en patron dans le « money-time ». Longtemps en tête dans cette rencontre, les Bucks ont cependant bien failli se faire surprendre dans le dernier acte. Martyrisés à l’intérieur par Montrezl Harrell, qui avait pris le relais d’un Kyle Kuzma impérial pendant trois quarts-temps, les champions en titre ont lâché les commandes pour la première fois de la partie, avant que Giannis Antetokounmpo ne montre les dents. Puis, à partir de 95-94, ils ont infligé un « run » de 17-4 à Washington pour conclure. Sans paniquer, les joueurs de Mike Budenholzer l’ont joué à l’expérience, avec leur trio Holiday/Middleton/Antetokounmpo.

— Kyle Kuzma, leader assumé de Washington. Parmi les rares à surnager chez les Wizards, le champion 2020 a pris ses responsabilités sans Bradley Beal. Principale option offensive de son équipe, « Kuz » a fait de son mieux pour permettre aux siens de ne pas trop être distancés dans les second et troisième quarts-temps. De loin comme de près ou à mi-distance, il a donc assuré au scoring, signant un gros double-double. Cerise sur le gâteau : l’ancien joueur des Lakers s’est comporté en patron sur le terrain et lors des temps-morts, faisant entendre sa voix pour remobiliser ses troupes, longtemps hors du coup aujourd’hui.

TOPS/FLOPS

✅ Jrue Holiday et Bobby Portis. Les principaux lieutenants de Giannis Antetokounmpo se nommaient Holiday (22 points) et Portis (17 points, 7 rebonds) aujourd’hui. Dans le premier quart-temps, c’est d’abord l’intérieur des Bucks qui a permis à son équipe de prendre la rencontre par le bon bout, inscrivant 9 de ses 17 points dans la période. En métronome, le meneur de Milwaukee est quant à lui monté progressivement en température au fil de la partie, afin de trouver son rythme après la mi-temps, pour épauler au mieux le « Greek Freak » quand Khris Middleton se déchirait.

✅ Montrezl Harrell. Pas à son avantage en première mi-temps, comme presque tous ses coéquipiers, le 6e homme de l’année 2020 a profité du relâchement des Bucks après la pause pour abattre un gros travail dans la peinture, martyrisant la raquette des champions en titre. En confiance au shoot et agressif au possible (un peu trop d’ailleurs, comme lorsqu’il s’est rendu coupable d’une flagrante sur Giannis Antetokounmpo), le pivot des Wizards termine ainsi avec 20 points et 5 rebonds. Profitant de la sortie sur blessure de Thomas Bryant pour remettre le nez à la fenêtre. De bon augure, à l’approche de la trade deadline…

⛔ Khris Middleton. Match à oublier pour le All-Star des Bucks, incapable de trouver son rythme durant toute la soirée. Auteur de seulement 13 points, à 4/12 aux tirs, il s’est ainsi troué en beauté, laissant Giannis Antetokounmpo se débrouiller seul, comme un grand, pour repousser les assauts des Wizards en seconde période. Une prestation heureusement pas préjudiciable cette nuit, contre un adversaire à la portée de Milwaukee, mais que le médaillé d’or olympique devra éviter de reproduire lors du « road-trip » à l’Ouest des champions en titre.

⛔ Spencer Dinwiddie. Après ses commentaires de ce week-end, on en attendait forcément davantage du meneur des Wizards, en l’absence de Bradley Beal. Limité à 7 points, à seulement 2/9 aux tirs, l’ancien joueur des Nets a une nouvelle fois déçu cette nuit. S’il a certes assuré au rebond (7 prises) et à la création (9 passes décisives), pour épauler ses intérieurs et alimenter un Kyle Kuzma en mode pyromane, Dinwiddie s’est raté au scoring, alors que son équipe aurait évidemment vu d’un bon oeil sa quinzaine de points habituelle. Pas de quoi faire taire les rumeurs de transfert l’entourant, donc…

⛔ La blessure de Thomas Bryant. Tout juste remis de sa rupture d’un ligament croisé au genou gauche, le pivot des Wizards a malheureusement dû quitter ses coéquipiers en début de deuxième mi-temps. Sur une reprise d’appui, et alors qu’il se rendait disponible pour recevoir le ballon en attaque, le joueur de 24 ans s’est ainsi méchamment tordu la cheville droite. Il s’est donc rapidement écroulé au sol, pour ne plus revenir en jeu ensuite. Un coup d’arrêt pour celui qui venait de retrouver sa place de titulaire à Washington…

LA SUITE

Milwaukee (32-21) : déplacement à Portland, dans la nuit de samedi à dimanche (04h00).

Washington (23-27) : « back-to-back » à Philadelphie, ce mercredi soir (01h00).