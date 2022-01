Prendre la parole dans le vestiaire des Wizards ne réussit pas à Spencer Dinwiddie…

Défaite de 29 points face à Boston, un revers historique face aux Clippers, une nouvelle rouste de 20 points sur le parquet des Grizzlies… Les Wizards sont à la peine en ce moment. Alors qu’ils occupaient encore le podium de leur conférence début décembre 2021, les hommes de la capitale sont ainsi en plein dégringolade.

Avec leur série actuelle de cinq défaites de suite, ils viennent de sortir du Top 8 à l’Est pour ne plus occuper que la 11e place de la conférence, juste devant les Knicks. Sur le parquet, Wes Unseld Jr. tente des ajustements à l’instar de sa récente décision de se passer de Daniel Gafford.

En coulisses aussi, certains tentent de faire bouger les choses. C’est ce que Spencer Dinwiddie, l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, a tenté de faire en prenant la parole dans le vestiaire.

« C’est une situation intéressante », a commencé par répondre le joueur de 28 ans à un journaliste qu’il l’interrogeait sur son « leadership ». « J’ai pris la parole un peu plus tôt. Ça n’a pas forcément été bien accueilli. Comme je l’ai dit, j’essaie de faire tout ce qu’on me demande. Au final, tout le monde a un rôle à jouer. Il s’agit d’être responsable dans son rôle et de le faire au mieux de ses capacités. »

Une tension liée à la « trade deadline » ?

Le meneur titulaire des Wizards n’en dit pas davantage. Mais une telle réaction de son vestiaire, si elle est réelle, interroge forcément. Elle peut aussi témoigner d’une équipe sous tension sur le plan sportif et qui pourrait connaître, en conséquence, d’importants changements d’ici la date limite des transferts. Il y a quelques jours, ESPN rapportait en effet que « pratiquement tout le monde était disponible » pour un éventuel échange.

La situation de Bradley Beal sera évidemment suivie de près. On rappelle que la prochaine et dernière année de contrat (36 millions de dollars) de celui-ci, qui n’a pas prolongé cet été, est en option.

La superstar des Wizards a conscience que l’approche de cette date limite des transferts peut peser chez ses coéquipiers. « C’est très difficile pour un joueur d’avoir un pied dedans, un pied dehors, si tu sais que tu vas peut-être être échangé, si tes minutes sont réduites, si tu ne sais pas quand l’opportunité va se présenter et si tu sens une pression sur le terrain pour montrer ce que tu sais faire avec le temps de jeu accordé », a-t-il énuméré récemment.

L’arrière y voyait un « équilibre difficile » à trouver entre les intérêts contractuels de chacun et les enjeux collectifs. « Je ne suis pas nécessairement dans cette position mais beaucoup de mes coéquipiers se battent pour des minutes. Ils se battent pour une place, pour survivre de cette ligue en essayant de ne pas être échangés et d’obtenir un autre contrat. […] Chacun a un agenda différent. »

L’agenda à court terme des Wizards n’est d’ailleurs pas le plus évident pour rebondir : « back-to-back » à Milwaukee puis Philadelphie, réception des Suns, du Heat et des Nets…