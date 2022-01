Derrière 51 points de Jayson Tatum, les Celtics doublent les Wizards

Les équipes ayant quasiment le même bilan, on pouvait s’attendre à un match au couteau, mais Jayson Tatum a rapidement pris le match à son compte pour lancer ses Celtics vers un succès tranquille dans la capitale fédérale.

Avec 13 points en premier quart-temps, 31 à la mi-temps, 48 à la fin du troisième quart-temps et 51 (en 33 minutes) au final, l’ailier a écœuré Washington, avec son record personnel à 3-points (9/14). En manque cruel d’imagination, les Wizards n’ont ainsi tenu qu’un quart-temps et demi, avant de sombrer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Monstrueux Jayson Tatum. Avec un JT à ce niveau-là, pas besoin de grand-chose de plus pour Boston. Trop facile, trop adroit, l’ailier a écœuré ses adversaires et son grand pote, Bradley Beal. Mieux, il a aussi su trouver les décalages pour une performance de très haut niveau, même si Washington lui a sans doute laissé trop de liberté.

– Un 14-0 avant la mi-temps. Malgré le festival de Jayson Tatum, les Wizards se sont accrochés comme ils ont pu jusqu’à trois minutes de la mi-temps (46-45). L’ailier des Celtics, déjà bouillant, en a alors profité pour passer la surmultipliée, en étant responsable de 12 des 14 points du 14-0 décisif, avec 10 points inscrits et une passe décisive pour Marcus Smart. Washington ne s’en remettra pas.

– Des Wizards sans énergie. Malgré un Wes Unseld Jr. de retour sur le banc après une période d’isolement, Washington manquait de jus et d’idées pour cette rencontre à l’heure de la sieste. On ne peut pas vraiment dire que c’était l’extase côté Boston, mais il y avait Jayson Tatum, quand Bradley Beal a lui fait un match moyen.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Difficile de dire quelque chose de négatif sur le match de l’ailier, si ce n’est peut-être qu’il a forcé à la fin du troisième quart-temps. Mais il était tellement chaud jusque-là… Avec 51 points à 18/28 au tir, plus 10 rebonds et 7 passes, il a tué les Wizards à lui tout seul.

✅ Marcus Smart. Absent depuis six matchs, Marcus Smart a fait du Marcus Smart pour son retour, avec une adresse à 3-points moyenne (2/6), des prises de risque pas toujours nécessaire à la création (une passe dans le dos au beau milieu d’une raquette bondée ?) mais également une grosse activité (11 points, 6 passes, 4 rebonds, 4 interceptions) et cette « Scottie Pippen » sur la remise en jeu ligne de fond, sur le dos de Deni Avdija.

⛔ Spencer Dinwiddie. Avec 36% de réussite générale et 24% à 3-points, on pourrait mettre quasiment toute l’équipe de Washington, mais le meneur a été le plus maladroit (1/12 dont 0/7 de loin) et surtout il a illustré le manque d’imagination de son équipe. Globalement, on a du mal à comprendre ce qu’il fait aux côtés de Bradley Beal, et vu son manque de mouvement général et de prises d’initiative, il n’a pas l’air de savoir non plus.

LA SUITE

Boston (24-24) : les Celtics reçoivent les Kings, mardi soir

Washington (23-24) : les Wizards vont tenter de se relancer face aux Clippers, mardi soir