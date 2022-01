Les Wizards se passent de Daniel Gafford

Il y a quelques jours, Wes Unseld Jr. avouait qu’il peinait encore à établir une rotation limitée face à son groupe désormais au complet. Le coach des Wizards essayait plusieurs combinaisons et faisait jouer trop de joueurs à son goût.

Pour le match contre les Grizzlies, il a donc fait des choix avec seulement neuf joueurs alignés et c’est Daniel Gafford qui a été sacrifié, ne jouant pas de la partie. Lui qui était pourtant titulaire depuis le début de saison et avait même été prolongé il y a trois mois, en octobre, pour 40 millions de dollars sur trois ans…

« Essayer de jouer avec trois intérieurs, c’est très compliqué », assure l’entraîneur, qui a tenté de trouver du temps de jeu pour chacun, pour NBC Sports. « Je sais que les gars n’aiment pas, et moi non plus. »

Thomas Bryant de retour depuis deux semaines, après un an d’absence, sera désormais le titulaire des Wizards et Montrezl Harrell son remplaçant.

« Maintenant qu’il a pris du rythme et même s’il a encore des limites de minutes, pourquoi ne pas le faire débuter », se justifie Wes Unseld Jr., en évoquant Bryant. « On le lance avec les titulaires et on voit comment ça se passe. »

Est-ce du long terme ou Daniel Gafford aura-t-il encore sa chance si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ou si les matchups lui sont plus favorables ? Le technicien n’a pas répondu à cette question.

Mais ce premier match avec cette formule, contre Memphis, n’a clairement pas été une réussite. Steven Adams s’est régalé dans la raquette avec 15 rebonds dont 10 offensifs ! Ja Morant et sa bande sont allés prendre 21 rebonds offensifs et ni Bryant, ni Harrell n’ont réussi à les contenir.

Avec ses qualités de contreur, Gafford n’aurait-il pas été un meilleur rempart ? « On peut en discuter, mais seulement spéculer, je ne sais pas », a évacué le coach des Wizards.