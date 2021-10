Daniel Gafford lié aux Wizards jusqu’en 2026 !

Une vingtaine de matches aura suffi à Daniel Gafford pour s’imposer comme le pivot des Wizards, et il a décroché cette nuit une prolongation de contrat de 40 millions de dollars sur trois ans. Drafté au second tour en 2019, il n’était pas concerné par la date-butoir du 18 octobre, mais ses dirigeants se sont empressés de verrouiller son avenir, et le voilà lié à Washington jusqu’en 2026 !

Ce qui signifie que sa prolongation de contrat ne débutera qu’en 2023, et qu’il touchera 1.8 million en 2021/22, puis 1.9 million en 2022/23.

Arrivé des Bulls en cours de saison, Daniel Gafford a complètement changé le visage des Wizards par ses qualités athlétiques et son intimidation en défense. Intérieur bondissant, il a ainsi remporté 17 de ses 23 matches disputés avec les Wizards, avant de participer à la campagne de playoffs. Dès le début du camp d’entraînement, son nouveau coach Wes Unseld Jr. a assuré qu’il serait titulaire.

« Nous débuterons avec Daniel Gafford, et il sera le pivot pour commencer la saison, avec Montrezl Harrell derrière lui » avait-il annoncé. « Il n’y a pas de mystère, Daniel a été fantastique. Nous voyons une progression exponentielle. Chaque jour, il fait quelque chose qui vous fait dire : ‘Wow, il est vraiment en pleine ascension’ ».