À Washington, on cherche toujours la bonne formule

Les retours de Rui Hachimura et de Thomas Bryant mi-janvier auraient pu être la solution idéale pour Wes Unseld Jr. Après un début de saison réussi, les Wizards avaient patiné pendant de longues semaines, et le passage à un effectif au complet ne pouvait que les relancer.

Sauf que c’est l’inverse qui s’est produit. Le coach a beaucoup de joueurs à disposition, il doit trouver du temps de jeu pour les uns sans frustrer les autres. L’équilibre est compliqué à trouver. La preuve, contre Boston, il a lancé 14 joueurs dans la partie !

« Oui », répond-il quand on lui demande s’il a utilisé trop de joueurs récemment, dans des propos rapportés par NBC Sports. « On intègre deux titulaires de la saison passée, on doit le faire, même si c’est frustrant parfois et que les temps de jeu sont irréguliers puisque les gars n’ont pas leurs minutes habituelles. Avoir 11-12 joueurs, c’est souvent difficile. »

Deni Avdija peut en témoigner, même s’il n’est pas le seul. Lui qui avait le droit à plus de 20 minutes de moyenne s’était retrouvé sur le parquet seulement 180 secondes contre les Sixers, le 17 janvier. Montrezl Harrell n’a joué que 7 minutes face à Boston quand Daniel Gafford, titulaire, a vu son temps de jeu divisé en deux depuis le retour de Thomas Bryant.

« J’essaie de trouver la bonne combinaison pour gagner »

Wes Unseld Jr. bricole, cherche sa rotation (qu’il va sans doute diminuer), et certains joueurs voient leurs minutes fluctuer. Une situation difficile à gérer alors que la « trade deadline » approche, avec leurs rumeurs.

« C’est un moment étrange pour tout le monde, et on est dans une partie de la saison qui est compliquée. Les joueurs y pensent, c’est réel », confirme le coach. « Mais ils ne sont pas chez nous par hasard, on veut le plus de talent possible pour avoir de la profondeur et de la souplesse. C’est ça qui nous fait gagner les matches. Ce n’est pas une opportunité pour moi de faire briller les gars, j’essaie de trouver la bonne combinaison pour gagner. »

Toujours pour résoudre les problèmes actuels, l’entraîneur a profité des trois jours sans match, si importants d’après Bradley Beal pour la suite de la saison, afin de revoir, avec ses joueurs, la seconde période contre les Clippers, cette rencontre durant laquelle les Wizards ont gâché une avance de 35 points.

« C’est effectivement inhabituel », reconnait le coach, en évoquant le fait de revoir une mi-temps dans son intégralité. « Mais ce match l’était aussi. Il y a eu du dialogue, les ressentis de chacun. C’est très bien, plus on fait ce genre de choses, mieux c’est. Les joueurs parlent de choses qui n’ont peut-être pas été claires entre eux. Ça permet d’avoir de la clarté. »