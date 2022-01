Bradley Beal désabusé face à l’écroulement des Wizards

Les Kings n’étaient pas les seuls à chercher leurs mots mardi soir. Bradley Beal, à quelques kilomètres de Boston où Sacramento a explosé (53 points d’écart), était lui aussi en difficulté pour trouver les bons termes au moment d’analyser la défaite de Washington.

Il faut dire que les Wizards venaient de gâcher une avance de 35 points, à domicile, face aux Clippers ! Luke Kennard, en neuf secondes, s’est chargé du reste.

« Pendant 10 ou 15 minutes, j’étais assis à chercher et je n’avais pas les mots », reconnait l’arrière à NBC Sports. « Excepté embarrassant, je ne sais pas. »

Comment le All-Star explique-t-il cette terrible seconde période, perdue 49-80 ? Les joueurs de Washington n’ont-ils pas été trop confiants après leur premier acte réussi ?

« Pour une raison que j’ignore, on s’est relâché. On a pensé qu’on pouvait changer les choses en un claquement de doigt et être très bon. Sauf qu’on n’a jamais montré ça cette saison. Pour une quelconque raison, on pense qu’on peut agir ainsi, mais ça nous tue à chaque fois. On redonne vie à nos adversaires, ils prennent confiance. On doit être des chiens, on doit avoir du cœur et ça, cela ne s’apprend pas. »

« Soit on veut devenir une équipe qui gagne, soit on ne le veut pas. On a quelques jours pour trouver la réponse »

Contrairement aux Kings, eux aussi traumatisés par une défaite historique, qui doivent déjà retrouver les parquets ce mercredi soir, les Wizards ont trois jours de repos devant eux pour faire le bilan de cet écroulement. Un moment précieux car ensuite, jusqu’à la « trade deadline » du 10 février, les gros matches vont s’enchaîner : des déplacements à Memphis, Milwaukee et Philadelphie, puis les réceptions de Phoenix, Miami et Brooklyn.

Comme les Wizards sont actuellement à la 10e place de l’Est, avec les Knicks et les Hawks juste derrière, et qu’ils restent sur quatre défaites de rang, il faut impérativement bien négocier les deux prochaines semaines.

« Ils sont importants », annonce Bradley Beal, en évoquant les trois jours de repos avant le match contre les Grizzlies. « On doit faire le point : qui sommes-nous ? Que voulons-nous faire ? Quel type d’équipe essaie-t-on d’être ? Cette dernière question reste ma principale interrogation. Soit on veut devenir une équipe qui gagne, soit on ne le veut pas. On a quelques jours pour trouver la réponse. On a les éléments, les atouts, la profondeur, tout ce dont on était fier en début de saison. Maintenant, mettons ça ensemble et faisons en sorte que ça fonctionne. »