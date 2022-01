Luke Kennard et les Clippers dans l’histoire

Les Clippers commencent à être coutumiers du fait. Pour la troisième fois cette saison, les coéquipiers de Nicolas Batum ont réussi à revenir d’un déficit de 24 points ou plus pour arracher la victoire. Mais le « comeback » de la nuit a sans nul doute été le plus impressionnant de tous puisque les Clippers ont compté jusqu’à 35 points de retard pour s’imposer d’un petit point au final après un double exploit signé Luke Kennard.

« Pourquoi on continue à s’infliger ça ? », s’est interrogé le héros du soir avec un grand sourire. « Je n’en ai aucune idée mais je ne veux plus le faire. Mec, c’était fou ».

Les Californiens ont en effet eu leur dose d’émotions fortes, et Luke Kennard tout particulièrement avec ce premier 3-points venu de nulle part à 9 secondes de la fin et ce 3+1 inscrit au nez et à la barbe de Bradley Beal, coupable d’avoir fait faute au pire moment, une fraction de seconde de retard qui a coûté la victoire aux Wizards.

« Bien sûr, je pensais qu’ils allaient faire faute, que ce soit sur le joueur qui a monté la balle ou dès que je sortais de l’écran. J’ai pu faire un dribble et prendre ce shoot en allant sur ma droite. Ils m’ont touché trop tardivement et j’ai pu mettre un lancer en plus », a-t-il résumé avant de rendre hommage au reste de l’équipe. « Il y a les actions avant ça, même avant qu’on revienne à -6. Les gars se sont battus jusqu’à la toute fin. C’était un effort collectif. En deuxième mi-temps, on est revenus petit à petit, en se disant ça. On y croyait dans un coin de notre tête parce qu’on l’a déjà fait cette saison. Mais celui-là était un plus chaud. On a juste dû donner un peu plus ».

« Fou », le mot de la soirée

La performance de Luke Kennard fait forcément penser à celle de Tracy McGrady face aux Spurs de Tony Parker il y a un peu plus de 17 ans, même si l’exploit de « T-Mac » restera unique en son genre.

Une statistique complètement folle vient toutefois confirmer la teneur de l’exploit réussi par les Clippers. Sur ces vingt dernières années, soit en 16 240 matchs, une seule équipe avait réussi à l’emporter à l’issue du quatrième quart-temps après avoir compté 7 points de retard ou plus avec moins de 20 secondes à jouer.

« C’est fou », a glissé Tyronn Lue. « Parce que quand j’ai regardé le score au cours de la première mi-temps, je pensais que nous étions menés de 19 points. Et quand j’ai regardé à nouveau, j’ai vu qu’on était en fait menés de 29 points ! Je me suis dit : « Oh, merde ! C’est arrivé si vite ». On n’a pas arrêté de réduire la marque ensuite. Je sais qu’on était à -17 dans le quatrième quart-temps, et je crois que lorsqu’on est arrivé à -10, je me suis dit : ‘OK, on a une vraie chance’. »

Luke Kennard s’est alors occupé du final pour permettre aux Clippers de rafler la mise et de s’offrir une célébration digne de ce nom dans le vestiaire.

« C’est probablement le match le plus fou auquel j’ai participé. Le mois de janvier a été incroyable. On ne sait jamais quand le match est terminé. On joue jusqu’au buzzer. Et comme ça a été le cas ce soir, tout peut arriver », a conclu Amir Coffey, qui a pu savourer sa sortie à 29 points, son record en carrière.