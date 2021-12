Le 9 décembre 2004, Tracy McGrady entre dans la légende avec 13 points en 35 secondes

D’abord, revenons sur le contexte de cette rencontre.

Durant l’été, Tracy McGrady, le double meilleur marqueur de la ligue, a quitté Orlando pour Houston en échange de Steve Francis. Objectif : former avec Yao Ming le duo le plus puissant de la ligue, et succéder au tandem Shaq-Kobe détruit ce même été avec le départ de Shaquille O’Neal. Mais Tim Duncan et les Spurs visent aussi le titre.

Un début de saison raté

Ce contexte attise la rivalité entre les deux villes texanes. Seulement, le début saison des Rockets est poussif, à l’image d’une défaite contre Dallas malgré un match énorme de T-Mac avec 48 points, 9 rebonds et 9 passes.

Ce 9 décembre, les Rockets affichent un bilan de 8 victoires pour 11 défaites mais ils restent sur deux victoires consécutives. En face, les Spurs sont en pleine confiance avec un excellent bilan de 16 succès en 19 rencontres. Et le match va très vite confirmer les tendances des deux équipes. Malgré un très bon début de match de Houston, San Antonio est emmené par un énorme Tim Duncan (26 points, 18 rebonds et 7 contres) et fait la différence dans le troisième quart-temps, dans un match très défensif.

Houston est mené de 10 points à 55 secondes de la fin

San Antonio mène encore de 10 points à 55 secondes de la fin (74-64). Les spectateurs et fans des Rockets commencent à quitter la salle. L’écart est réduit à -6 sur une claquette dunk de Yao Ming puis un dunk de Scott Padgett. Sur le banc, Gregg Popovich met une soufflante à Manu Ginobili (oui, c’est déjà lui, avec des cheveux).

Après des lancers-francs de Devin Brown, les Rockets sont toujours a -8 et il reste seulement 35 secondes. C’est alors que T-Mac arrive et réalise l’impossible. Il inscrit trois paniers à 3-pts dont un avec la faute de Tim Duncan. Pendant ce déluge, les Spurs sont incapables de réagir défensivement alors même qu’ils possèdent alors le meilleur défenseur extérieur de la ligue en la personne de Bruce Bowen.

Le sommet de la carrière de Tracy McGrady ?

Il reste alors 11 secondes et les Spurs sont devant 80-78. Sur touche, le ballon arrive à Devin Brown, il drive mais tombe. T-Mac récupère le cuir, remonte le terrain et shoote à 3-points face à deux Spurs ! Le panier rentre, et Tracy McGrady exulte. Tony Parker a la possibilité de lui répondre mais son shoot désespéré échoue.

Les Rockets remportent le match 81-80 après avoir été menés de 10 points à 50 secondes de la fin. Tracy McGrady réussit un exploit quasi unique dans l’histoire avec 13 points en 35 secondes. Les médias US ne cessent de comparer cette performance à celle de Reggie Miller en 1995 contre les Knicks de New York avec 8 points en 9 secondes.

Cette performance reste le plus beau comeback de l’histoire des Rockets et l’apogée de la carrière de Tracy McGrady.

Article initialement publié le 9 décembre 2017