Les Kings cherchent les mots après leur humiliation de 53 points à Boston

Cela n’est pas à la hauteur de la défaite de 73 points du Thunder face aux Grizzlies, la pire de l’histoire de la NBA, mais c’est tout de même la deuxième pire de la saison. Les Kings ont en effet perdu de 53 points à Boston (128-75).

Les joueurs ont donc cherché les mots pour décrire une telle déculottée, la plus lourde des Kings depuis 1991. Chacun a livré son sentiment. Richaun Holmes a été plutôt franc, même s’il cherchait la bonne formule.

« On s’est fait rouster », reconnait l’intérieur à NBC Sports. « Une bonne vieille raclée. Je ne sais pas vraiment comment en parler. Ça se passe ainsi quand on ne stoppe pas l’hémorragie. Ils ont mis des shoots, quand on n’a rien mis dedans. Dès qu’ils ont trouvé le rythme, on n’a pas su les arrêter. Je ne sais pas si ce sont les bons mots, mais il y a de la déception et de la frustration. »

Comment, de son côté, Tyrese Haliburton analyse-t-il cette défaite ? « On s’est fait fumer, du début à la fin. Il n’y a pas beaucoup à dire. On est dans le dur en ce moment. »



Enfin, Alvin Gentry, lui, n’a pas pris de gants face à une telle prestation de ses joueurs.

« Il n’y a pas grand-chose à dire : on s’est fait botter les fesses tout simplement », lance le coach de Sacramento. « Je ne sais pas comment le dire autrement. Je suis déçu car je trouve qu’on avait fait de bonnes choses à Milwaukee, on avait eu une chance de gagner, et là, on n’a jamais été dans le match. C’est vraiment décevant pour moi. Et les joueurs le sont aussi. Je ne pense pas que les joueurs voient ça comme une simple défaite. C’était gênant et ils n’ont pas apprécié. »

Heureusement pour les Californiens, ils n’auront pas le temps de s’appesantir sur cette défaite puisqu’ils se déplacent à Atlanta dès ce mercredi soir. Les Hawks sont sur quatre victoires de suite, les Kings vont devoir réagir pour éviter une nouvelle déconvenue et ne pas encore davantage plonger au classement.

« Dieu merci, on joue dès demain. On a une nouvelle opportunité et même face à un tel revers, il faut avoir la mémoire courte », annonçait Richaun Holmes après la défaite. « On va devoir être concentré », prévient Alvin Gentry. « On n’a pas le temps d’analyser ce match mais on va devoir voir pourquoi ça s’est déroulé ainsi. On ne peut pas être aussi mauvais en attaque et en défense en même temps. »