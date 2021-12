Le Thunder au 73e dessous

Le Thunder se présentait hier soir avec un cinq majeur inédit. Sans Shai Gilgeous-Alexander ni Josh Giddey, c’est Ty Jerome et Tre Mann qui occupaient les postes arrières. Également privés de Kenrich Williams et Derrick Favors sur les postes intérieurs, Oklahoma City a donc opté pour une triplette Dort – Bazley – Robinson-Earl.

Le résultat a été sans appel avec la plus grosse déculottée de l’histoire de la NBA. Une démonstration de basket des Grizzlies qui inscrivent 152 points tout en n’en encaissant que 79, soit une marge de victoire de 73 points, un nouveau record NBA, éclipsant le précédent de 68 points du Heat face à Cleveland lors de la saison 1991/92…

« Ce match ne montre pas nécessairement qui on est », a assuré Mark Daigneault dans The Oklahoman. « Je pense qu’on l’a prouvé d’un point de vue de la compétitivité. Cette défaite n’est pas significative. Évidemment, c’est une combinaison de plusieurs choses. Ils ont mis beaucoup de rythme et de puissance. Ils ont mis des tirs. On n’a pas bien shooté d’entrée, et on n’a pas réussi à s’accrocher. Dans n’importe quel secteur du jeu. »

Quand l’écart monte à 78 unités dans un match NBA, c’est effectivement qu’il y a un monde d’écart entre les deux équipes. Oklahoma City est manifestement en reconstruction, et va donc logiquement essuyer quelques revers disgracieux. Mais, dans ces proportions là, ça fait tache. Un vrai chantier !

« Je pense qu’il y a eu de la régression en défense et, avant même qu’on ait pu s’en rendre compte, l’équipe adverse était en rythme et le match était déjà hors de portée », a regretté Mike Muscala, le seul vétéran du groupe. « On ne s’est pas battu, c’est évident. On aurait préféré perdre en se battant. On aurait préféré perdre en faisant un pas dans la bonne direction et en jouant ensemble. Je dois faire mieux en tant que vétéran de cette équipe pour être un modèle en ce sens, et instiller cet état d’esprit. »

Une équipe de G-League en NBA…

Complètement dépassé par l’agressivité et la puissance des Grizzlies, Oklahoma City semblait ainsi être une équipe de G-League assemblée à la va-vite, qui jouait dans la mauvaise ligue.

« Ils ont bien joué et on a super mal joué. Honnêtement, c’est aussi simple que ça », résumait Ty Jerome. « Ma deuxième année à la fac, on était la première équipe classée n°1 [Virginia] qui a perdu face à un n°16 [UMBC]. Cette défaite-là est plus embarrassante que ce match NBA. On ne doit pas dramatiser. On avait la honte sur le terrain, c’est sûr, mais on ne doit pas baisser la tête, quitter le navire ou commencer à se pointer du doigt. Le coach l’a dit après le match, et il a raison, une chose cruciale pour nous maintenant, c’est de rester soudé. »

La série de 4 victoires de rang initiée début novembre semble loin pour le Thunder qui reste sur 8 défaites de suite, et même 10 défaites sur ses 11 dernières sorties. La franchise d’Oklahoma City est en train de devenir la nouvelle version du « Process » de Philadelphie. Attention toutefois à ne pas devenir la risée de la Ligue…

« Quand on se bat, on s’expose à des hauts et des bas », conclut Mark Daigneault. « La compétition amène aussi bien des grands moments de joie mais aussi des moments de frustration, de colère et de tristesse. Quand on entre sur le terrain, c’est ce à quoi on s’expose. C’est pour ça que la joie offre de sentiments si forts, parce que quand tu te prends un coup de poing au visage et que tu goûtes à ton propre sang, ça n’est pas normal. »

Quelques chiffres fous pour finir :

Les Grizzlies finissent à 63% de réussite, dont 53% à 3-points

Le Thunder termine quant à lui à 32%, dont 29% à 3-points

Points dans la peinture : 82-24 pour Memphis (+58)

Points sur « seconde chance » : 22-2 pour Memphis (+20)

Points sur contre-attaque : 29-9 pour Memphis (+20)

Points du banc : 93-35 pour Memphis (+58)

Passes : 41-14 pour Memphis (+27)

Rebonds : 53-26 pour Memphis (+27)

Plus gros avantage : 78 points pour Memphis