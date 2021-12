Memphis signe la plus large victoire de l’histoire de la NBA : + 73 points !!!

C’est la plus large victoire de l’histoire de la NBA, et donc la plus large défaite… Cette nuit, les Grizzlies se sont imposés 152-79 face au Thunder, et jamais il n’y avait eu un tel écart entre deux formations : 73 points ! Pourtant sans Ja Morant, Memphis efface ainsi des tablettes le record des Cavaliers, qui s’étaient imposés de 68 points face au Heat en 1991.

À la mi-temps, les Grizzlies menaient déjà de 36 points, et l’écart va grimper jusqu’à +78 ! Un match à sens unique du début à la fin avec des Grizzlies qui ont évidemment largement fait tourner leur effectif pour terminer avec neuf joueurs à 10 points et plus.

LES REACTIONS DES COACHES

Mark Daigneault : « Le match de ce soir ne montre pas forcement ce que nous sommes. Je pense qu’on l’a prouvé d’un point de vue de la compétitivité. Cette défaite n’est pas significative. Évidemment, c’est une combinaison de plusieurs choses. Ils ont mis beaucoup de rythme et de puissance. Ils ont mis des tirs. On n’a pas bien shooté d’entrée, et on n’a pas réussi à s’accrocher. Dans n’importe quel secteur du jeu. »

Taylor Jenkins : « Les records de franchise, c’est évidemment très bien. Mais je suis évidemment fier de mes joueurs car ils ne les avaient pas en tête. On était juste motivé par le fait d’appliquer nos standards de jeu chaque soir. Ce soir, c’en était une démonstration complète en attaque comme en défense. »

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pluie de records. Record de franchise évidemment pour les Grizzlies avec un écart de 73 points mais aussi 152 points inscrits, et une adresse de 62.5% aux tirs. Memphis termine la rencontre avec 41 passes et seulement 10 balles perdues, et un total de 82 points dans la raquette. Jamais une équipe n’avait atteint un tel total depuis 2000. Les anciens records de Memphis étaient de 144 points inscrits en 2007 face aux Warriors, et une victoire de 49 points face aux Rockets en février dernier.

– OKC et les fessées. Déjà en mai dernier, le Thunder avait pris cher avec une défaite de 57 points face à Indiana. Les coéquipiers de Mike Muscala restent sur huit défaites de suite. Avant la fessée de cette nuit, l’écart moyen dans leur série de défaites était de 13 points. Cette nuit, la digue a sauté.

TOPS/FLOPS

✅ Memphis : Jaren Jackson Jr. n’est pas loin du match parfait avec ses 27 points à 9 sur 11 aux tirs en 20 minutes, mais on retiendra aussi l’apport du banc avec 93 points cumulés dont 22 points chacun pour le duo Konchar-Melton.

⛔ OKC : Il n’y a rien à retenir chez le Thunder où les joueurs terminent avec un triste 33% aux tirs et 19 balles perdues. Aucun joueur ne termine avec un +/- positif, et ça oscille entre -18 pour Gabriel Deck et -56 pour Jeremiah Robinson-Earl. Rappelons que le Thunder était en back-to-back, privés de son backcourt titulaire, Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey.

LA SUITE

OKC (6-16) : beaucoup de repos pour le Thunder qui ne rejoue que lundi à Detroit, un autre cancre.

Memphis (12-10) : samedi, déplacement à Dallas pour viser une 4e victoire de suite.