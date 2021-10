Les Wizards ne sont pas obsédés par l’avenir de Bradley Beal

Ce n’est pas parce que Bradley Beal n’a pas encore prolongé que les Wizards sont en panique. Alors qu’il entame sa 10e saison dans la capitale, l’arrière All-Star peut, depuis le 1er octobre, signer un nouveau contrat maximum à hauteur de 181 millions de dollars sur quatre ans.

Comme il l’avait expliqué, rien ne presse : « Ma priorité, c’est qu’on prenne un bon départ » avait répondu Bradley Beal à propos des discussions en cours avec ses dirigeants. « On se préoccupera du contrat et du reste plus tard. Je les laisserai gérer ça le moment venu. J’ai toute l’année pour signer. Je ne suis pas pressé. »

Même discours chez Ted Leonsis, le patron des Wizards, qui assure qu’aucun des deux camps n’est « obsédé » par cette prolongation.

« Brad et moi avons une relation très respectueuse et très honnête. C’est très similaire à ma relation avec Alex Ovechkin (superstar de NHL). Il fera évidemment toujours ce qui est bon pour sa famille. Nous ferons ce qui est bon pour la franchise. Je crois – et je pense qu’il croit – qu’il y a une synergie entre ce qui est le mieux pour lui et ce qui est le mieux pour nous. Ce n’est pas quelque chose qui l’obsède ou qui nous obsède ».

Pas d’obsession donc, mais il faut rappeler que Bradley Beal sera free agent en juillet 2022 s’il ne prolonge pas d’ici là, et plus les mois passeront, plus les rumeurs vont enfler. Surtout si les résultats des Wizards ne sont pas à la hauteur des ambitions du deuxième meilleur marqueur de la NBA.

« J’espère que le sourire qu’il arborait [mercredi], et le fait qu’il s’amuse pendant qu’on gagne sans qu’il en supporte toute la charge, se prolongeront tout au long de l’année » poursuit Ted Leonsis. « Ce qu’il souhaite le plus, c’est d’être à un endroit où il est le pilier, et nous continuons de construire autour de lui. Nous ne faisons que nous améliorer, encore et encore, et en espérant que la communauté soit relancée et que nous puissions nous battre pour un titre. »