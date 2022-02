Coup d’arrêt pour les Nuggets dans le Minnesota

Incertain à cause d’un problème au pied, Nikola Jokic n’a pas passé une bonne soirée. S’il a tenu son rang avec une perf’ digne d’un MVP, son équipe n’a jamais été en mesure d’inquiéter une belle équipe de Minnesota.

Portés par un grand Karl-Anthony Towns, les Timberwolves ont réalisé un superbe deuxième acte pour se mettre rapidement à l’abri. En fait, ils ont profité du passage de Jokic sur le banc, pour faire la différence et infliger un 39-23 à leurs adversaires. À la pause, l’écart est déjà conséquent : +18 (69-51).

Nikola Jokic a eu beau tenter de remettre son équipe sur le droit chemin, ses Nuggets n’étaient pas dans un grand soir, et il n’a jamais reçu le soutien de ses coéquipiers. À l’inverse, Karl-Anthony Towns a pu compter sur un Taurean Prince hyper agressif et un Jarred Vanderbilt motivé à l’idée de faire mal à son ancienne équipe.

Mis au repos tout le dernier acte parce que Denver est en back-to-back et que l’écart va flirter avec les 30 points, Nikola Jokic assiste impuissant à la défaite des siens (130-115) face à une épatante équipe de Minnesota, qui remporte sa sixième victoire en neuf matches. Au classement de la conférence Ouest, les Wolves creusent l’écart avec leurs poursuivants de Los Angeles, avec un bilan positif (26v-25d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un second quart-temps décisif. Alors que Nikola Jokic se reposait sur le banc, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns ont infligé un 26-8 à leurs adversaires. Un « run » qui va s’avérer décisif. Ce qu’il faut souligner, c’est que ce sont les joueurs du banc qui ont fait basculer le match avec Naz Reid, Jordan McLaughlin et surtout Taurean Prince comme instigateurs. Cette saison, les Wolves ont une rotation bien plus homogène, et c’est la 3e fois de suite que le banc inscrit 50 points et plus.

– Sans Nikola Jokic, c’est le néant. Ce soir, dès que le MVP 2021 s’est posé sur le banc, son équipe a été en grande difficulté. La preuve, en première mi-temps où il est impliqué sur 75% des points de son équipe. En seconde, il a tenté de tout donner en 3e quart-temps. Présent au scoring, dominateur aux rebonds et altruiste, il a tenu son rôle de leader. Mais il a clairement manqué de soutien ce soir.

– Fin de série. Les Nuggets restaient sur cinq victoires de suite, mais ce « road trip » de six matches est épuisant, et on a rapidement vu que les coéquipiers de Nikola Jokic n’avaient pas les jambes. En back-to-back, ils ont préféré se concentrer sur le match de mercredi soir à Utah.

TOPS/FLOPS

✅ Karl-Anthony Towns. Considéré comme l’un des pivots les plus doués de cette ligue, KAT n’a rien forcé face à Nikola Jokic, et c’est le signe de la maturité. Il a laissé le jeu venir à lui et montré qu’il était capable de faire ce qu’il voulait en attaque. Il n’a cessé de jouer son vis-à-vis loin du cercle mais surtout il a permis à son équipe, par sa présence aux rebonds, d’obtenir plusieurs secondes chances. Un match plein pour l’homme fort de cette équipe avec 24 points, 10 rebonds et 7 passes.

✅ Jarred Vanderbilt. En 2018, Denver avait sélectionné Vanderbilt, mais c’est bien à Minnesota qu’il s’impose comme le parfait complément de KAT dans la raquette. Plus agressif que d’habitude en attaque, il a fait très mal à Aaron Gordon, et ses 18 points et 9 rebonds complètent parfaitement la perf’ de Karl-Anthony Towns.

✅ Taurean Prince. En sortie de banc, c’est le vétéran idéal par son expérience et ses qualités de « two-way player ». Il réalise son meilleur match de la saison, et il a montré la voie dans le second quart-temps.

⛔ Aaron Gordon. Un match sans pour l’ailier-fort pourtant précieux cette année. Il n’a joué que 25 minutes et il a été dominé physiquement par les Wolves.

LA SUITE

Denver (28-22) : fin du « road trip » ce mercredi à Utah

Minnesota (26-25) : réception jeudi des Pistons