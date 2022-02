C’était la soirée parfaite pour Golden State ! Après avoir mis tous leurs cadres au repos, Steve Kerr a vu tous ses jeunes joueurs briller pour effacer un déficit de 15 points et braquer les Spurs sur leur parquet.

Derrière un 5/9 à 3-points, les Spurs prennent rapidement les devants face à des Warriors qui gaspillent beaucoup de ballons (36-30). L’adresse longue distance de Moses Moody et de Jordan Poole garde Golden State en embuscade mais sept nouveaux ballons perdus permettent à Dejounte Murray de pousser le tempo pour enfoncer le clou et donner 11 points d’avance aux Spurs juste avant la mi-temps (69-58).

Le réveil de Jordan Poole, jusqu’ici maladroit, lance un 11-4 des Warriors qui reviennent à -1 mais le duo Murray – Johnson et un 5/7 à 3-points des Spurs remettent Golden State dans les cordes. Les Texans leur infligent d’ailleurs un 19-7 pour prendre 17 longueurs d’avance, le plus gros écart du match (104-87).

Les jeunes Warriors haussent alors le ton en défense pour répondre à San Antonio. Une interception de Gary Payton II envoie Jonathan Kuminga au dunk et ramène les Dubs à deux possessions (112-106).

La paire Kuminga – Lee enchaine alors par un 11-0 pour refroidir la salle (117-114). Dejounte Murray a beau se démener pour remettre San Antonio devant, c’est finalement grâce à cinq points de suite de Jordan Poole, dont un tir primé à 17 secondes du buzzer final, et un ultime stop défensif qui offrent une victoire surprise aux Warriors !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors gardent un œil sur le long terme. Grâce à six victoires de suite avant leur déplacement à San Antonio, les Warriors sont solidement installés à la deuxième place de la conférence Ouest, comptant cinq défaites de moins que Memphis, troisième. Golden State est également quelque peu distancé par Phoenix, premier. Du coup, Steve Kerr et son staff avaient décidé de mettre la quasi totalité de leurs joueurs majeurs, aptes, au repos. Les Warriors se sont donc présentés à San Antonio sans Stephen Curry, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Otto Porter Jr, et également sans leurs blessés, Draymond Green, Andre Iguodala et Nemanja Bjelica. Les Warriors privilégient donc la santé de leurs joueurs plutôt que de chasser les Suns en tête de la conférence. Cette nuit, ils ont toutefois pu faire d’une pierre deux coups.

– Un dernier quart-temps cauchemardesque pour les Spurs. Pourtant à +15 avec neuf minutes à jouer, les Spurs se sont liquéfiés en fin de match face à l’intensité décuplée des Warriors. Jusqu’alors à 61% de réussite aux tirs, les hommes de Gregg Popovich ont raté 11 de leurs 16 tentatives en dernier quart-temps et ont perdu 6 ballons, contre 8 lors des trois premières périodes. Cette maladresse s’est aussi traduite par un manque d’engagement. Les Warriors ont en effet pris 5 rebonds offensifs, Gary Payton II leur a volé trois ballons, et à l’image du taureau Jonathan Kuminga, ils ont attaqué le cercle à foison. Au final, les Warriors ont tiré 14 tirs de plus que leur adversaire pour gagner cette période 35-16.

– Moses Moody, bienvenue en NBA rook’ ! Performant, prolifique, et adroit en G-League, Moses Moody, à l’inverse de Jonathan Kumina, n’avait pas encore eu sa chance dans la rotation de Steve Kerr. Ses performances à Santa Cruz couplées au repos de nombreux joueurs de rotations ont donc été une opportunité en or pour le rookie et il n’a pas laissé passer sa chance. Déjà adroit la veille à Houston, il a de nouveau fait mouche de loin, terminant à 6/10 de loin et montrant tout son potentiel dans la lecture du jeu et en défense. Ces deux jours dans le Texas devraient lui permettre d’être dans la rotation de Steve Kerr face à Sacramento et OKC, les deux prochains adverses des Warriors.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Sans Stephen Curry, Jordan Poole a pris ses responsabilités, en noircissant la feuille de match (31 points, 6 rebonds, 5 passes). S’il a été maladroit, c’est lui qui a mis le couvercle dans les dernières minutes pour valider le hold-up de son équipe.

✅ Moses Moody – Damion Lee. Les deux joueurs se sont transformés en « Splash Cousins » le temps d’une soirée, avec un 11 sur 20 à 3-points pour un total de 41 unités à eux deux, le tout agrémenté de 12 rebonds.

✅ Jonathan Kuminga. La saison en dents de scie du rookie continue. Discret pendant la majorité du match, il a explosé en dernier quart-temps, y marquant 14 de ses 19 points pour sonner la révolte des Warriors.

✅ Dejounte Murray. L’homme à tout faire des Spurs a posé son empreinte sur la rencontre, terminant aux portes d’un triple-double avec 27 points, 9 rebonds, et 9 passes décisives, même s’il a également perdu 6 ballons.

⛔ Keldon Johnson. Efficace et prolifique pendant trois quart-temps, le champion olympique a été transparent en fin de match. Il n’a pris qu’un seul tir alors que son équipe avait besoin de points.

LA SUITE

Golden State (39-13) : les Warriors retrouvent le Chase Center le temps d’un match contre les Kings

San Antonio (19-33) : les Spurs reçoivent le Heat dans la nuit de jeudi à vendredi