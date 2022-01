Stats & Highlights | Les Wolves continuent de flamber, les Nuggets enchaînent, les Blazers se réveillent

Avec leur deuxième victoire de suite, les Nuggets (6e de l’Ouest) essaient de suivre le rythme très soutenu de Memphis et Dallas (qui ne perdent plus) devant eux, et aussi de ne pas céder de terrain à Minnesota (8e) derrière. Car les Wolves sont en forme, avec quatre succès de suite.

Pour les Wizards, il a fallu s’employer, mais ils ont écarté le Magic, qui est désormais sur neuf défaites d’affilée et n’a plus gagné à domicile depuis le 1er décembre…

Enfin, Portland (toujours sans Damian Lillard) s’offre un peu d’air avec son succès contre Sacramento, ainsi qu’une deuxième victoire seulement, en trois semaines.

Orlando – Washington : 100-102

Pour son premier match de la saison, Rui Hachimura a connu la victoire. Pourtant, pendant trois quart-temps, les Wizards ont été bien en peine pour écarter le Magic. Il a fallu attendre le dernier quart-temps pour faire la différence.

Kyle Kuzma (27 points et 22 rebonds) et ses coéquipiers, Kentavious Caldwell-Pope notamment, auteur d’un panier primé important à moins de trois minutes du terme, passent un 29-15 dans les dernières minutes pour l’emporter. Pour Orlando, c’est la neuvième défaite de suite…

Magic / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 34 3/12 1/6 1/1 3 3 6 5 2 3 0 1 +4 8 14 F. Wagner 29 6/13 0/2 4/4 2 4 6 1 1 0 1 0 -19 16 15 M. Bamba 28 3/10 0/2 4/4 2 6 8 0 3 2 3 0 -12 10 10 C. Anthony 36 4/17 2/6 2/2 0 5 5 2 4 1 1 1 0 12 7 G. Harris 31 4/9 3/6 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 -4 11 9 F. Gillespie 14 2/5 0/0 0/0 0 3 3 1 1 0 1 1 +1 4 5 M. Wagner 4 1/1 0/0 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 +11 2 6 T. Frazier 15 0/4 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 0 1 -7 0 1 R.J. Hampton 19 2/4 1/1 0/0 0 5 5 3 5 2 0 0 +5 5 13 T. Ross 31 13/20 2/4 4/5 0 3 3 2 2 1 1 0 +11 32 29 Total 38/95 9/28 15/16 8 33 41 18 21 9 7 6 100 Wizards / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 38 10/19 3/6 4/6 2 20 22 1 0 0 3 1 +9 27 37 D. Gafford 27 6/7 0/0 0/0 4 1 5 1 4 0 1 3 +14 12 19 S. Dinwiddie 31 3/8 1/4 1/1 1 0 1 10 5 1 0 0 +16 8 15 B. Beal 37 7/22 3/7 3/4 1 5 6 7 3 0 2 1 -2 20 16 K. Caldwell-Pope 30 5/9 2/4 2/2 0 3 3 0 1 0 1 0 +5 14 12 R. Hachimura 14 2/8 0/3 2/4 1 2 3 1 1 0 0 0 -14 6 2 D. Bertans 10 2/4 2/4 1/1 0 4 4 0 3 0 1 0 +3 7 8 C. Kispert 11 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 1 1 +3 2 4 D. Avdija 12 1/3 0/0 0/0 0 3 3 0 2 0 0 1 -16 2 4 G. Monroe 4 0/1 0/0 0/0 3 0 3 0 1 0 2 0 -3 0 0 R. Neto 26 0/7 0/1 4/4 0 3 3 2 0 0 1 0 -5 4 1 Total 36/88 11/29 19/24 12 42 54 23 21 1 12 7 102

Houston – Minnesota : 123-141

Karl-Anthony Towns a tout détruit sur son passage. L’intérieur a collé 22 points en première mi-temps pour permettre aux Wolves de prendre 20 points d’avance. Minnesota a frappé avec un 23-8 en deuxième quart-temps, durant lequel D’Angelo Russell a marqué 9 points.

La suite de la rencontre a été très bien gérée. Parfaitement secondé par Jarred Vanderbilt (21 points et 19 rebonds), D’Angelo Russell (22 points et 10 passes) et Anthony Edwards (19 unités), « KAT » a terminé avec 40 points, son record de saison.

Rockets / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 23 5/6 0/0 0/2 2 5 7 4 5 1 1 0 -19 10 18 C. Wood 28 8/16 4/6 2/4 3 5 8 3 2 0 0 2 -24 22 25 E. Gordon 27 5/11 1/7 2/2 0 1 1 3 0 0 2 1 -12 13 10 K. Porter Jr. 26 3/10 1/6 2/4 1 5 6 8 3 1 3 0 -18 9 12 J. Green 26 3/10 1/6 3/4 0 2 2 3 0 0 1 0 -18 10 6 K. Martin Jr. 27 4/10 1/4 4/5 1 6 7 2 0 0 1 1 +10 13 15 D. Nwaba 17 3/6 0/0 3/4 1 4 5 0 3 0 0 1 -3 9 11 G. Mathews 31 5/13 4/10 0/1 0 3 3 2 2 1 0 1 -3 14 12 J. Christopher 27 8/13 2/4 1/2 2 1 3 4 1 2 3 0 -6 19 19 D. Nix 7 2/2 0/0 0/0 0 3 3 2 1 0 1 0 +3 4 8 Total 46/97 14/43 17/28 10 35 45 31 17 5 12 6 123 Timberwolves / 141 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 31 10/14 0/0 1/3 6 13 19 4 1 2 2 2 +9 21 40 J. McDaniels 29 3/8 1/4 0/0 1 2 3 1 4 0 0 4 +8 7 10 A. Edwards 34 7/17 2/8 3/3 0 3 3 6 3 2 2 2 +22 19 20 K. Towns 33 15/25 4/6 6/8 6 3 9 7 2 1 2 0 +27 40 43 D. Russell 33 8/14 5/9 1/1 0 5 5 10 3 1 1 0 +12 22 31 T. Prince 7 0/4 0/3 0/0 1 0 1 0 2 0 1 0 -1 0 -4 N. Knight 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 1 0 1 0 +1 2 2 J. Layman 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 -1 J. Okogie 18 2/3 0/1 0/0 2 1 3 1 1 1 0 0 +10 4 8 N. Reid 12 1/5 0/2 0/0 2 3 5 1 3 0 2 2 -11 2 4 J. McLaughlin 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 +1 0 1 M. Beasley 20 4/10 3/7 2/2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 13 10 J. Nowell 18 5/7 0/1 1/2 0 5 5 5 1 3 0 0 +11 11 21 Total 55/108 15/42 16/21 18 38 56 37 22 10 11 10 141

Oklahoma City – Denver : 95-99

Malgré un début de match manqué et un Shai Gilgeous-Alexander de nouveau en difficulté (8 points à 2/14 au shoot), le Thunder a bien résisté. Les Nuggets ont entamé la rencontre avec un 22-4 et avaient 12 points d’avance à la pause.

En troisième quart-temps, après un panier de Josh Giddey, Oklahoma City passe devant furtivement. Les deux équipes se répondent et le Thunder a encore cinq points d’avance à moins de cinq minutes de la fin. Mais Austin Rivers et Denver ont finalement le dernier mot.

Thunder / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 26 5/10 2/6 0/0 2 2 4 2 1 3 0 0 -9 12 16 L. Dort 28 4/13 1/9 5/6 0 5 5 1 3 0 0 1 -13 14 11 D. Favors 16 1/4 0/1 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 -4 2 2 S. Gilgeous-Alexander 31 2/14 0/3 4/4 2 3 5 4 3 1 1 2 -15 8 7 J. Giddey 32 4/10 3/5 0/0 1 6 7 8 1 1 2 0 -8 11 19 D. Bazley 24 5/9 0/3 0/0 2 3 5 0 0 0 3 3 +5 10 11 K. Williams 18 4/6 0/2 0/1 2 4 6 3 1 0 1 0 +9 8 13 M. Muscala 14 4/4 0/0 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 -8 8 13 A. Pokusevski 12 3/5 1/3 0/0 0 2 2 1 1 0 2 0 +9 7 6 T. Mann 19 3/7 1/4 0/0 0 1 1 5 0 2 0 0 +9 7 11 A. Wiggins 19 3/6 1/2 1/1 0 1 1 3 0 1 0 1 +5 8 11 Total 38/88 9/38 10/12 11 30 41 29 13 9 9 7 95 Nuggets / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Ja. Green 18 3/3 0/0 0/0 1 2 3 0 3 0 2 1 +6 6 8 A. Gordon 24 2/9 0/4 0/0 1 5 6 2 2 0 2 0 +11 4 3 W. Barton 30 5/14 2/6 2/2 1 3 4 4 0 0 1 0 +8 14 12 N. Jokic 33 8/21 1/3 5/5 8 10 18 6 0 1 2 0 +10 22 32 M. Morris 26 3/5 2/4 0/0 0 3 3 5 1 1 1 0 +18 8 14 Je. Green 22 6/10 1/3 3/5 0 1 1 1 3 1 1 0 -9 16 12 Z. Nnaji 15 1/2 0/0 1/2 3 3 6 0 1 0 0 0 -6 3 7 F. Campazzo 22 0/4 0/3 1/2 2 2 4 8 1 0 3 1 -14 1 6 B. Hyland 9 0/5 0/3 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 -4 0 -5 A. Rivers 32 8/13 6/9 0/0 1 4 5 1 2 3 2 0 0 22 24 D. Reed 8 1/3 1/1 0/0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 5 Total 37/89 13/36 12/16 18 35 53 28 14 7 15 2 99

Portland – Sacramento : 103-88

Damian Lillard et C.J. McCollum toujours absents, Anfernee Simons s’est occupé de tout. Après une première mi-temps maîtrisée par Portland, Jusuf Nurkic (qui termine à une passe d’un triple-double) enfonce le clou en troisième quart-temps.

Il reste sept minutes à jouer, et après un panier primé d’Anfernee Simons, les Blazers prennent 20 points d’avance. Les Kings réagissent avec un 10-2, mais le meneur des Blazers, encore lui, frappe derrière l’arc pour maintenir l’écart et donner la victoire à Portland.