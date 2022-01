Décevants, les Hawks se ratent face aux Clippers

Malgré une entame de match au ralenti (2/10 aux tirs), une tradition pour un match du dimanche soir, les Clippers sont dans le coup dans le premier quart-temps. En l’absence de Paul George, et évidemment de Kawhi Leonard, c’est par un effort collectif que les « role players » de Ty Lue font front et c’est l’inattendu Amir Coffey (10 points, 4/4 aux tirs) qui sort du lot. Malgré 9 points de Bogdan Bogdanovic, les Hawks pataugent en attaque (9/22) et accusent un premier retard après 12 minutes (31-23).

Mais leur réaction ne traine pas : ils infligent un 17-8 en 7 minutes aux Clippers et recollent au score (41-40). Le match est enfin lancé, l’intensité monte d’un cran et cela rend le duel particulièrement plaisant. Vainqueur du second quart-temps (30-28), les Hawks réduisent légèrement l’écart à la mi-temps (59-53 Clippers), toujours sous l’impulsion du Serbe (15 points, 6/8).

En deuxième mi-temps, les Clippers appuient sur l’accélérateur. Encore une fois, l’effort est collectif (cinq joueurs dépassent la barre des 10 points) et Amir Coffey est toujours le « go-to-guy » inattendu (21 points, 8/11). Après 36 minutes, les locaux font le break (86-73). Le dernier quart-temps est le théâtre de multiples tentatives de « comeback » des Hawks, à chaque fois repoussées par les Clippers qui profitent volontiers de la fébrilité défensive de leurs adversaires. Les Clippers s’imposent sans difficulté et mettent un terme à une série de trois défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La polyvalence offensive des Clippers : pas moins de sept joueurs ont dépassé les 10 points marqués, dont trois joueurs issus du banc. Un bel effort collectif qui met une fois de plus en lumière la capacité du club à trouver des ressources en l’absence de son leader offensif Paul George.

La sortie prématurée de Cam Reddish. Rapidement entré en jeu dans le premier quart-temps, l’ailier est aussitôt sorti après trois petites minutes, touché à la cheville droite. Sa présence pour les prochaines rencontres des Hawks reste à déterminer.

TOPS/FLOPS

✅ Amir Coffey. L’ailier, titulaire en l’absence de Paul George, a été le leader offensif des Clippers ce soir. Il compile 21 points (8/12), 5 rebonds et 3 passes en 33 minutes. De quoi s’assurer de rester dans les plans de son coach, une fois « PG » de retour.

✅ Bogdan Bogdanovic. Le shooter serbe a été une des rares satisfactions pour Atlanta. Initiateur de la « révolte » des Hawks en deuxième quart-temps, il n’a pas réussi, à l’image de son équipe, à tenir la cadence sur la durée. Mais sa performance est néanmoins encourageante, lui qui est en quête de rythme après des pépins physiques et une mise à l’isolement. Il compile 19 points (8/16), 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

⛔️ John Collins. Récemment de retour d’isolement, le bondissant intérieur a été fantomatique ce soir. Pourtant présent sur le parquet pendant 34 minutes, il n’a apporté que 9 points en 9 tirs, et 7 rebonds. Une soirée (après-midi à Los Angeles) à oublier.

LA SUITE

Los Angeles (20-21) : réception des Nuggets mardi

Atlanta (17-22) : un peu de repos avant la réception du Heat, mercredi