Sans défense, les Hawks s’enfoncent

Equipe surprise de la saison passée puisque les coéquipiers de Trae Young avaient atteint les finales de conférence, les Hawks faisaient partie des outsiders pour cette saison. L’équipe avait très peu évolué, et avec une année de plus, beaucoup les voyaient s’inviter dans la course aux premières places.

Malheureusement, l’effet de surprise est passé, et ce samedi, les Hawks pointent à la 12e place de la conférence Est avec un bilan largement négatif : 17 victoires pour 25 défaites. Le Covid et les blessures n’expliquent pas tout, d’autant que toutes les franchises doivent composer avec les mêmes problèmes. En revanche, une constante : l’absence de défense. Les Hawks se classent 27e sur 30 au classement de l’efficacité défensive avec 111 points encaissés sur 100 possessions. Seuls les Hornets, les Rockets et les Blazers font pire, et cette nuit, face aux Lakers, les Hawks ont encaissé 138 points ! Sur leurs six derniers matches, Clint Capela et ses partenaires ont encaissé 130 points et plus à quatre reprises !

« On doit faire du meilleur boulot » déplore Joe Prunty, le coach intérimaire. « Parce que dans des matches comme des gars Malik Monk ou Avery Bradley, qui ne devraient pas nécessairement nous poser des problèmes, en profitent. On doit être meilleur en défense. »

« Je n’ai pas de réponse à vous apporter, mais tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est inacceptable »

Le plus inquiétant, c’est l’absence de repli défensif. Les Lakers ont multiplié les paniers faciles, et Trae Young a bien compris qu’il s’agissait d’un problème d’effort.

« Je pense que la défense est une chose liée à l’effort. Ce n’est pas forcément lié à une qualité individuelle. C’est davantage une question d’effort et de volonté, et l’essentiel de tout ça se trouve dans le plan de jeu. Ces deux choses travaillent de concert, et je pense qu’on doit s’améliorer dans ces deux domaines. On doit en vouloir plus. »

Meilleur joueur des Hawks vendredi soir, John Collins semble impuissant face aux problèmes des Hawks.

« Je me suis déjà tapé la tête contre les murs plusieurs fois pour essayer de trouver une solution. Il n’y a pas vraiment d’excuses. Personnellement, je n’ai aucune excuse pour ne pas faire mon boulot et donner le meilleur de moi-même. On me paie pour ça, et c’est pour cette raison que je suis basketteur professionnel. C’est pour cette raison que je suis en NBA. Donc franchement, je n’ai pas de réponse à vous apporter, mais tout ce que je peux vous dire, c’est que c’est inacceptable. On doit se sortir de ce fossé et faire ce qu’il faut pour gagner. Sinon, ce sera le même résultat chaque soir. »