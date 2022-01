On n’arrête plus Fred VanVleet et les Raptors !

À l’image de leurs leaders Pascal Siakam et Fred VanVleet, les Raptors jouent leur meilleur basket de la saison, et cette nuit, ils enchaînent avec une 6e victoire de suite. Vainqueurs 105-101 des Pelicans, les joueurs de Nick Nurse ont dû attendre la toute fin de match pour faire la décision, et une fois de plus, les qualités de « clutch player » de Fred VanVleet ont fait la différence.

Après quarante minutes équilibrées, et de nombreux chassés-croisés, c’est Jonas Valanciunas, de retour sur les terres de ses premiers exploits, qui égalise (93-93) après une action sans dribble des Pelicans. Fred VanVleet, sur un pick-and-roll à huit mètres, frappe de très loin redonne l’avantage à Toronto, mais Devonte’ Graham lui répond dans la foulée (96-96). Le match s’emballe, et les Pelicans prennent la main grâce au rookie Herb Jones (99-96).

Il reste deux minutes à jouer, et les Raptors peuvent compter sur le talent et le sang-froid de Fred VanVleet. À la limite des 24 secondes, il égalise, puis derrière, il profite d’une interception de Pascal Siakam pour en remettre une couche. Encore à 3-points. C’est son 3e panier primé en une minute !

Derrière, Brandon Ingram réduit l’écart près du cercle, mais Chris Boucher domine la fin de match au rebond, et c’est lui qui réussit la claquette décisive (104-101). Les Pelicans ne verrouillent pas le rebond, et Fred VanVleet puis Khem Birch arrachent des rebonds offensifs. Faute sur le pivot canadien qui met un lancer sur deux (105-101). Graham manque son dernier shoot à 3-points, et Toronto arrache sa 6e victoire de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La taille des Raptors. Nick Nurse peut quasiment compter sur un effectif au complet, et il mise sur la taille et les qualités athlétiques de ses joueurs. Son cinq de départ avec Pascal Siakam, Scottie Barnes et OG Anunoby pour entourer Fred VanVleet et Khem Birch a posé d’entrée de gros problèmes aux Pelicans. L’envergure de ses ailiers est impressionnante et ils ont souvent profité des « mismatchs » pour faire la différence.

– Les rebonds offensifs. Le surplus de centimètres se retrouve aussi au rebond offensif avec 15 prises pour les Raptors. Les coéquipiers de Pascal Siakam inscrivent 26 points sur des « secondes chances » !

– Les séries des Pelicans. Les joueurs de Willie Green ont frappé par intermittence. Un 14-0 pour boucler la première mi-temps, et un 8-0 à la fin du 3e quart-temps. À cinq minutes de la fin, ils tentent d’enchaîner avec une nouvelle série mais Fred VanVleet leur répond de manière magistrale.

TOPS/FLOPS

✅Fred VanVleet. Serré de très près par Devonte’ Graham et Jose Alvarado, FVV a longtemps été maladroit, et même frustré. Mais il avait gardé le meilleur pour la fin avec ses trois paniers primés en une minute pour assommer les Pelicans.

✅Pascal Siakam. Le Camerounais a retrouvé son niveau All-Star, et on retiendra qu’il noircit de plus en plus la feuille de stats. Cette nuit, c’est son 7e match de suite à cinq passes et plus. Son agressivité retrouvée se voit aux lancers-francs (10 sur 10), aux rebonds (10) et aux interceptions (2).

✅Jonas Valanciunas. Pour la première fois depuis décembre 2018, le Lituanien retrouvait Toronto, et il a beaucoup pesé dans la raquette. Quand il est prêt du cercle, tout semble facile pour lui, tant il est large des épaules et il a de bonnes mains.

✅⛔Garrett Temple. Son 1 sur 8 à 3-points coûte cher mais on a apprécié sa défense, mais aussi sa lecture du jeu dans le dernier quart-temps. Aux côtés d’un Devonte’ Graham scoreur, c’est Temple qui s’est chargé de faire jouer les autres.

LA SUITE

Toronto (20-17) : gros test mardi soir avec la venue des Suns

New Orleans (14-26) : déplacement dans le Minnesota mardi