Face aux Lakers, Memphis bat son record de victoires consécutives !

Dans ce duel entre équipes sur une belle série de victoires, c’est finalement la plus chaude des deux, à savoir les Grizzlies, qui a facilement pris le dessus sur l’autre, à savoir les Lakers (127-119).

« Facilement » car, même si le score laisse penser le contraire, Memphis a totalement écrasé Los Angeles cette nuit, à la Crypto.com Arena. Comptant encore pas moins de 29 points d’avance, à sept minutes de la fin, avant que le « garbage time » ne voit les remplaçants californiens recoller, lentement mais sûrement, jusqu’à -7 ! Et, ce, à la faveur d’un improbable « run » de… 21-0 !

Le relâchement de la franchise du Tennessee a alors contraint le coach intérimaire Brad Jones à rappeler ses titulaires, parmi lesquels les très bons Desmond Bane (23 points) et Jaren Jackson Jr. (21 points, 12 rebonds, 6 contres), afin de terminer le travail.

À noter qu’il s’agit là de la neuvième victoire consécutive des Grizz’, eux qui n’avaient jamais connu une telle série sur une saison, dans leur (jeune) histoire. Quant aux coéquipiers d’un LeBron James de gala (35 points, 9 rebonds, 7 passes), ils voient leur série de quatre succès d’affilée toucher brutalement à sa fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Memphis en mode rouleau compresseur. Propulsés par un très bon Desmond Bane dans le second quart-temps, les Grizzlies ont peu à peu imposé leurs griffes sur la partie. Et ils peuvent principalement remercier l’affreuse défense des Lakers, qui leur a offert un paquet de shoots ouverts. Forcément, les joueurs de Memphis ne se sont pas faits prier pour les convertir, à l’image de Bane bien sûr, mais aussi de Ziaire Williams, John Konchar, Kyle Anderson ou encore Jaren Jackson Jr. En confiance, la franchise du Tennessee n’a ensuite plus regardé dans son rétroviseur. Jusqu’à son relâchement du dernier acte.

— Los Angeles a tenu un quart-temps. Au coude-à-coude avec les Grizzlies après douze minutes (27-27), les Lakers ont ensuite complètement explosé. Il faut dire que LeBron James, encore irréprochable, ne pouvait rien faire à lui tout seul contre l’armada du Tennessee. Malgré son nouveau match sans aucune balle perdue, Russell Westbrook a été fantomatique (6 points, 7 rebonds, 6 passes) et maladroit, à l’image de Malik Monk et Avery Bradley. Quant à la défense des « Purple & Gold », elle a tout simplement pris l’eau, derrière l’arc et dans la peinture, contre Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr. et consorts.

— Le contre inhumain de Ja Morant. Véritable machine à « highlights », le meneur des Grizzlies a brillé en défense cette nuit, réussissant sans doute le contre de la saison. Alors qu’Avery Bradley partait tranquillement en contre-attaque, un « objet volant identifié » est allé chercher en très, très haute altitude sa tentative de « lay-up » ! Les images sont à la hauteur de l’action du (probable) futur All-Star : exceptionnelles !

LES TOPS/FLOPS

✅ Jaren Jackson Jr. Orphelin de Steven Adams dans la raquette pour le deuxième match de suite, « JJJ » a une nouvelle fois assuré à l’intérieur. Tant défensivement qu’offensivement. Contre le « small ball » californien, le talentueux ailier-fort des Grizzlies s’est régalé pendant toute la soirée, profitant surtout des nombreux oublis défensifs des « Purple & Gold » et de leur défense pour le moins poreuse. Toujours à l’aise lorsqu’il s’agit de bien protéger son cercle, l’habituel lieutenant de Ja Morant a pris les rênes de l’équipe aujourd’hui, en compagnie de Desmond Bane.

✅ Desmond Bane. Justement, celui qui s’imaginerait bien devenir le prochain MIP a encore une fois démontré que sa candidature devait être prise au sérieux, malgré son statut de « sophomore ». On se souvient ainsi que c’est sa grosse série de 10 points d’affilée, au début du second quart-temps, qui a permis à Memphis de se détacher pour de bon au tableau d’affichage. Et l’arrière de 23 ans, qui s’est également fritté avec LeBron James, a ensuite tranquillement continué d’alimenter le scoring des Grizzlies, tout en propreté et sans jamais refuser le moindre shoot ouvert que lui ont laissé les défenseurs des « Purple & Gold ».

✅ Le banc de Los Angeles. Si le score est beaucoup moins lourd que prévu, c’est grâce à la « second unit » des Lakers. Guidés par Talen Horton-Tucker, le seul soutien fiable et régulier de LeBron James aujourd’hui, les remplaçants californiens ont montré un très joli visage. À commencer par les vétérans Trevor Ariza et Dwight Howard, pourtant peu utilisés par leur coach. Mais ce sont surtout Wayne Ellington et Austin Reaves qui ont fait parler d’eux, puisqu’ils ont fait trembler Memphis dans le dernier acte, à coup de 3-points et paniers près du cercle. L’écart était, certes, trop important, mais l’addition a le mérite d’être moins salée.

⛔️ Les titulaires de Los Angeles. LeBron James excepté, les quatre autres joueurs du cinq de départ des Lakers se sont déchirés en beauté et ont complètement plombé leur équipe, cette nuit. Que ce soit Stanley Johnson, auteur de 13 minutes sans relief, mais surtout le trio Russell Westbrook – Avery Bradley – Malik Monk, qui a cumulé seulement 20 points, à un horrible 7/35 aux tirs (dont 2/9 à 3-points)… Impossible, dans de telles conditions, d’espérer rivaliser avec un collectif adverse aussi rôdé.

LA SUITE

Los Angeles (21-20) : déplacement à Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

Memphis (28-14) : réception de Golden State, dans la nuit de mardi à mercredi (02h00).