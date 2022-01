Luka Doncic voit triple et les Mavs brisent la série des Bulls

Entre Chicago sur 9 victoires de rang et Dallas sur cinq succès d’affilée, une série allait forcément s’arrêter hier soir sur le parquet de l’American Airlines Center. Derrière le troisième triple-double de la saison de Luka Doncic (22 points, 14 rebonds, 14 passes), ce sont les Mavs qui ont fait leur loi face à Chicago (113-99).

Bien aidés par Josh Green (18 points – record en carrière) et Maxi Kleber (16 points), les Mavericks ont su placer le coup d’accélérateur décisif en fin de match, malgré les efforts de DeMar DeRozan et Zach LaVine (20 points chacun). C’est la plus longue série de victoires depuis avril 2016 pour Dallas. Il faut même remonter à la saison du titre, en 2011, pour trouver une plus longue série de victoires pour les Mavs. Un bon signe ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas finit fort. Pris à la gorge par les Bulls, avec un Zach LaVine (9 points) déjà très entreprenant en premier quart, les Mavs ont fait jeu égal avec Chicago pendant trois quart-temps, avant de placer le coup de rein décisif en dernier quart. Menant de deux points en début de quatrième quart, les Mavs ont ensuite passé un 19-7 qui a mis Chicago dans les cordes pour de bon. À 102-88 à un peu plus de 6 minutes de la fin, Doncic & Co ont pu voguer sereinement vers la victoire, avec un Josh Green pétillant pour conclure le match avec deux alley-oops quasi identiques en point d’exclamation.

– Les Mavs défendent ! Sur cette série de six victoires de rang, Dallas tourne à un écart moyen de 16 points, tenant ses adversaires largement sous les 100 points, à 93 unités. Dimanche soir, les Mavs ont confirmé cette solidarité défensive (nouvelle) en gardant les Bulls sous les 100 points pour la première fois depuis le 11 décembre dernier, sachant que Chicago est à 111 points de moyenne (8e de la Ligue). « La cohésion défensive combinée à notre effort a été vraiment très fort ces derniers temps », a apprécié Sean Sweeney, le coach intérimaire des Mavs alors que Jason Kidd est en protocole sanitaire. « On a fait du bon boulot pour bien mettre en place notre plan de match et, si quelque chose n’était pas prévu, on s’est bien aidé les uns les autres quand c’était nécessaire. »

– Les Bulls s’arrêtent à 9. Une victoire à Dallas aurait permis aux Bulls de rejoindre l’histoire de la franchise. Cela aurait été la plus longue série de victoires depuis 1997-98, soit la dernière danse de Michael Jordan et ses Bulls deux fois triples champions NBA. Mais hier soir, Chicago a semblé fatigué, surtout en fin de match, terminant notamment à 4/18 à 3-points en 2e mi-temps. « Cela aurait été bien d’arriver à 10 victoires de suite, mais on n’a pas suffisamment bien joué pour gagner », regrettait Nikola Vucevic, limité à 13 points en 17 tirs tentés.

TOPS/FLOPS

✅Luka Doncic. Apparu cinq fois seulement en décembre, Luka Doncic manque encore de rythme et ça s’est senti hier soir avec encore pas mal de déchets dans le jeu (8/21 aux tirs notamment). Mais le « Wonderboy » des Mavs a tout de même posé sa patte sur ce match avec un 3e triple-double cette saison, et large avec ça, à 22 points, 14 rebonds et 14 passes. Il a été le catalyseur de la fin de match en boulet de canon de son équipe.

✅Josh Green. C’est l’homme en forme de Dallas ! Auteur de son record en carrière vendredi dernier, avec 17 points dans la large victoire à Houston, le jeune arrière australien a encore fait mieux hier soir, en terminant à 18 points et 6 rebonds, le tout à 8/10 aux tirs et 1/1 à 3-points. Toujours en mouvement, il a été un poison pour la défense des Bulls, scorant 9 de ses 18 points en dernier quart : « J’ai réussi à trouver mon rythme et j’ai tout simplement pu construire dessus. »

✅Maxi Kleber. Dans sa cinquième saison à Dallas, Maxi Kleber fait partie des meubles. Le natif de Würzburg a emprunté une page au livre de son illustre prédécesseur (Dirk Nowitzki) hier soir, avec un record égalé à 3-points, à 6/9 derrière l’arc. Intérieur de devoir, il a été saignant offensivement. « Tout le monde a bien suivi le plan de match, on n’a jamais perdu notre sang-froid », appréciait le vétéran après la victoire.

⛔Zach LaVine. Agressif dès le premier quart, avec 9 points, l’arrière a essayé de donner le ton à ses Bulls mais, maladroit toute la soirée, le All-Star de Chicago n’a pas réussi à peser comme à l’accoutumée. Auteur de 20 points, mais en 21 tirs, il a tout simplement été bien tenu par la défense des Mavs et Dorian Finney-Smith.

⛔Nikola Vucevic. De la même manière, Nikola Vucevic n’a pas été aussi rayonnant que d’habitude hier soir. Avec 13 points à 6/17 aux tirs, le pivot All-Star a balbutié son basket, n’arrivant pas lui non plus à redresser la barre en fin de match. Quand les Mavs faisaient inexorablement la différence en dernier quart…

LA SUITE

Chicago (26-11) : retour à la maison pour trois matchs, à commencer par Detroit dans la nuit de mardi à mercredi.

Dallas (22-18) : petit « road trip » de deux matchs, avec la première étape à New York, dans la nuit de mercredi à jeudi.