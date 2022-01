Retour gagnant et convaincant pour Klay Thompson !

C’était jour de fête au Chase Center, pour le grand retour de Klay Thompson après 941 jours d’absence ! Et même si les Warriors continuent leur mauvaise passe offensive, c’est de nouveau leur défense qui leur a permis de dominer les débats (96-82). Ils ont notamment provoqué 19 ballons perdus des Cavs.

Dans une ambiance électrique, Klay Thompson a dignement fêté son retour, inscrivant le premier panier des Warriors sur une attaque du cercle. Il a cependant raté ses quatre tirs suivants, alors que ses coéquipiers le recherchaient à outrance. Le duo Jarrett Allen – Darius Garland en a donc profité pour mettre les Cleveland devant, mais Stephen Curry a répondu dans la foulée, avec un 4/4 à 3-points qui lancé le « run » de 13-0 de son équipe (24-15).

À l’exception de leur double MVP, les « Dubs » sont maladroits et les Cavaliers répondent par un 11-2, afin de rester en embuscade. Mais, sous l’impulsion de Gary Payton II, qui multiplie les actions d’éclat, Golden State repart à +9, et Klay Thompson revient en jeu pour les quatre dernières minutes de la mi-temps. Il colle alors un dunk terrible sur la défense des Cavs, avant de faire (enfin) mouche de loin. Sauf que, grâce à Lamar Stevens, auteur de 11 points dans la mi-temps, les hommes de J.B. Bickerstaff ne sont pas loin (51-46).

Puis le duo Klay Thompson – Kevon Looney fait le bonheur du Chase Center dès le retour des vestiaires. L’intérieur continue de dominer au rebond, tandis que l’arrière marque 7 des 9 premiers points des Warriors, pour mettre les visiteurs à -12. La défense de Golden State monte d’un ton, provoque 8 pertes de balles des Cavaliers et leur inflige un 15-0, pour porter l’écart à +24 avec Stephen Curry et Jordan Poole (79-55).

Et, alors que le match semble plié, deux tirs primés de Rajon Rondo instiguent un 15-6 qui ramène Cleveland à dix longueurs, avec six minutes à jouer. Plus de peur que de mal pour les hommes de Steve Kerr, car un nouveau 3-points de Klay Thompson relance la machine et Golden State retrouve le chemin de la victoire, pour terminer en beauté ce #KlayDay (96-82) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Retour convaincant pour Klay Thompson. Tant attendu pour son premier match en deux ans et demi, le « Splash Brother » a démarré en artillant dans tous les sens. Il a marqué les premiers points de son équipe, est allé postériser Lamar Stevens, avant que son coup de chaud du début du troisième quart-temps n’aide les Warriors à prendre le large. Acclamé comme il se doit par les fans présents au Chase Center, Thompson a dépassé en prime la barre des 12 000 points et des 1 800 3-points en carrière !

— Kevon Looney gagne son duel face aux intérieurs de Cleveland. Avec la taille de leur triplette Jarrett Allen – Evan Mobley – Lauri Markkanen, les Cavs auraient dû dominer la raquette. C’était sans compter le match majuscule de Looney. Orphelin de Draymond Green, blessé à l’échauffement, le pivot de Golden State a dominé au rebond, attrapant 9 des 18 rebonds offensifs de son équipe. Il a également limité Allen à 7 tirs tentés et 7 rebonds.

— Un 28-9 décisif. Alors que les Cavs étaient parvenus à rester au contact en première mi-temps, ils ont pris l’eau en troisième quart-temps. Ils ont été dominés au rebond et ont enchainé les pertes de balles, permettant à Golden State de partir en transition pour creuser un écart dont ne se relèveront jamais les visiteurs, malgré le bon passage de Rajon Rondo dans le dernier acte.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP a retrouvé un semblant d’adresse cette nuit, pour le retour de son « Splash Brother » adoré. Il a inscrit ses 4 tirs primés dans le premier quart-temps et a terminé meilleur marqueur de la rencontre, avec 28 points. Le tout agrémenté de 5 rebonds et de 5 passes décisives.

✅ Klay Thompson. Pour son grand retour, l’autre « Splash Brother » a eu la gâchette facile. Il a pris 18 tirs, terminant à 3/8 de loin, pour atteindre la barre des 17 points, en 20 petites minutes. Surtout, il n’a fait preuve d’aucune appréhension dans le jeu, comme en atteste son énorme poster sur Evan Mobley !

✅ Kevon Looney. Avec 18 rebonds, dont 9 offensifs, en plus de ses 6 points, 3 passes et 4 interceptions, le pivot de Golden State a battu son record de prises sur un match. Il a également été décisif défensivement, pour limiter les intérieurs de Cleveland.

✅ Lamar Stevens. L’ailier des Cavs a été le seul titulaire à tirer son épingle du jeu, terminant meilleur marqueur de son équipe, avec 17 points à 8/11 aux tirs.

⛔ Darius Garland. Le meneur de Cleveland a peiné face à la défense imperturbable des Warriors, pourtant orpheline de Draymond Green. Il a marqué deux 3-points dans les cinq premières minutes de la partie, mais a ensuite terminé celle-ci avec seulement 9 points, à 3/12 aux tirs…

⛔ Jarret Allen. Le pivot des Cavs a marqué 7 de ses 11 points dans le premier quart-temps, avant de s’effacer doucement, mais sûrement, face à la défense de Kevon Looney et des Warriors.

⛔ Kevin Love. En pleine bourre ces dernières semaines, le champion 2016 a été transparent cette nuit. Il a terminé la rencontre à 1/7 aux tirs. Et on appréciera, toutefois, sa belle accolade avec Klay Thompson, en fin de partie…

LA SUITE

Golden State (30-9) : début d’un « road-trip » de cinq matchs, dès mardi soir à Memphis.

Cleveland (22-18) : direction Sacramento, afin de jouer le deuxième match de ce « back-to-back » ce lundi soir.