En prolongation, Cameron Thomas délivre les Nets face aux Spurs

Les deux formations démarrent sur les chapeaux de roue, et mettent de l’énergie sans se faire attendre malgré l’horaire plutôt propice au brunch entre amis qu’à un match de basket.

Le jeu est tout de même assez léché, et Kevin Durant commence à mettre dedans, alors que Lonnie Walker IV marque les 12 premiers points de son équipe. La « seconde unit » texane fait un excellent travail, et les Nets jouent sur un faux rythme, ce qui ennuie profondément Steve Nash. Mais ses joueurs se réveillent au meilleur moment pour coller un 21-6 aux visiteurs et rejoindre les vestiaires avec finalement un peu d’avance (60-51).

Brooklyn serre la vis en défense, et continue de faire tourner le ballon en attaque, pour donner des tirs faciles à Patty Mills. Le Boomer est très précieux des deux côtés du parquet, et prend plusieurs rebonds sur la truffe de ses anciens coéquipiers, à l’envie. Les Texans ne se laissent pas abattre et continuent de livrer une belle bataille aux hommes de Steve Nash. Josh Primo est monstrueux en défense, et à 40 secondes du terme, le Canadien plante un 3-points qui met les compteurs à égalité (113-113). Prolongation !

Les stars locales sont dans le dur, les jambes sont lourdes avec plus de 40 minutes déjà joués, et c’est Nic Claxton qui ramasse les miettes pour donner un coup de boost aux siens. Dejounte Murray ne veut pas lâcher prise mais Cam Thomas colle un floater à 1.4 seconde du terme, qui scelle la partie pour les locaux (121-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Lonnie Walker IV, sans se faire attendre. 12 points en quatre minutes, mais surtout les 12 premiers points de son équipe dans le match pour l’ailier des Spurs ! Trouvé très facilement par Dejonte Murray, l’ancien de l’université de Miami ne s’est pas fait prier, profitant des largesses laissées par la défense locale.

– 21-7 pour terminer le second quart-temps pour les Nets. Porté par un James Harden magique à la baguette (9 caviars à la pause), les Nets ont passé un 21-6 pour terminer le second quart sur les chapeaux de roue. Les Spurs se sont liquéfiés en défense et ont laissé « The Beard » mettre les systèmes qu’il voulait en place, et Gregg Popovich faisait la grimace à la pause…

– Un 10-0 au meilleur moment pour les Spurs afin d’arracher la prolongation ! Avec un Josh Primo solide en défense et un collectif organisé, les Texans ont failli jouer un très mauvais tour aux Nets durant les minutes finales du temps règlementaire. Avec un 10-0 collé à Brooklyn, les Spurs ont arraché la prolongation, au forceps.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden. Après un premier tiers de saison dans le dur, « The Beard » revient en forme depuis trois semaines, même sil connait encore des hauts et de bas. Avec 26 points (9/18 aux tirs), 12 passes et 7 rebonds (mais 6 balles perdues), c’était un haut aujourd’hui pour l’ancien MVP, qui a apporté du scoring lorsque KevinDurant était dans le dur, et donnant de superbes caviars à ses coéquipiers qui se sont régalés.

✅ Dejounte Murray. Le meneur aux longs segments a été l’homme qui a failli faire tomber une nouvelle fois la maison Nets, qui est passé près d’une sixième défaite de suite à domicile. Avec 19 points, 12 passes et 9 rebonds, le numéro 5 texan est passé aussi près d’un triple-double, et a été percutant dans les minutes finales des siens, qui ont aidé sa formation à arracher une prolongation.

⛔ Blake Griffin. L’ancien dunkeur fou semble ne plus avoir d’essence dans le moteur et joue sans confiance. Absent en défense, peu impliqué en général, il plonge doucement mais sûrement dans les bas-fonds du banc des Nets. Titulaire en début de saison, son chemin de croix se poursuit…

LA SUITE

Brooklyn (25-13) : déplacement et aussi back-to-back dans…l’Oregon pour y affronter les Blazers, dans la nuit de lundi à mardi, à 04h00

San Antonio (15-24) : back-to-back à Big Apple pour y affronter les Knicks dans la nuit de lundi à mardi, à 01h30