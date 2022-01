Stats & Highlights | Ça rigole pour les Wolves et les Sixers, moins pour les Celtics

Pas de Trae Young, pas de problèmes pour les Hawks, qui s’imposent à Sacramento. Victoire aussi des Spurs, pour le 2 000e match de Gregg Popovich sur le banc de San Antonio, à Boston.

Pour les Sixers, ça continue de planer avec un cinquième succès de suite. Les Pistons n’ont pas réussi à enchaîner, bombardés par Kelly Oubre Jr. et les Hornets. Enfin, retour réussi pour Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell avec les Wolves.

Charlotte – Detroit : 140-111

Les Hornets ont sauté à la gorge des Pistons dès le début de rencontre, en marquant 7 paniers primés en premier quart-temps. L’écart est fait, il ne bougera plus de la partie.

Il faut dire qu’avec 24 paniers primés inscrits, les joueurs de Charlotte avaient les armes pour enfoncer ceux de Detroit. Kelly Oubre Jr. a même trouvé la cible 8 fois en dernier quart-temps (!) pour cette victoire facile des Hornets, la 14e de suite face à Detroit.

Hornets / 140 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Hayward 26 7/11 1/3 4/4 0 6 6 4 3 1 1 0 +12 19 25 M. Bridges 26 6/8 3/3 4/7 0 2 2 3 2 0 1 1 +22 19 19 M. Plumlee 19 2/2 0/0 1/2 2 5 7 1 2 0 1 0 +9 5 11 L. Ball 30 4/11 3/9 1/2 0 8 8 12 2 1 4 1 +22 12 22 T. Rozier 29 6/11 4/7 0/0 1 2 3 6 1 0 0 0 +14 16 20 J. McDaniels 22 4/5 1/1 0/0 2 3 5 2 2 1 2 0 +15 9 14 P.J. Washington 24 4/6 2/4 4/8 2 6 8 4 2 1 5 0 +26 14 16 K. Jones 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -6 0 0 J. Thor 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -6 0 -1 C. Martin 18 2/4 1/1 0/0 0 0 0 3 2 1 1 0 +23 5 6 N. Richards 4 2/3 0/0 3/3 0 2 2 0 0 1 1 0 -6 7 8 I. Smith 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 3 1 0 0 0 -3 0 4 K. Oubre Jr. 24 10/16 9/14 3/3 0 6 6 0 2 0 0 1 +29 32 33 J. Bouknight 4 1/4 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 -6 2 1 Total 48/81 24/42 20/29 8 41 49 39 21 6 17 3 140 Pistons / 111 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 24 7/13 1/2 2/4 2 5 7 1 1 0 1 0 -5 17 16 S. Bey 27 4/13 3/9 0/0 0 3 3 1 1 1 1 0 -24 11 6 C. Cunningham 26 6/12 4/9 0/0 0 2 2 7 4 2 4 0 -18 16 17 K. Hayes 24 3/5 1/2 1/2 0 1 1 4 3 3 0 0 -5 8 13 H. Diallo 24 4/7 0/0 1/2 1 2 3 1 3 1 0 0 -25 9 10 J. Robinson 25 3/9 3/8 0/0 1 2 3 2 2 0 4 0 -23 9 4 M. Potter 16 3/6 0/0 2/2 3 3 6 0 2 1 0 0 -28 8 12 L. Garza 8 1/2 0/1 1/2 1 1 2 0 1 0 0 0 +4 3 3 S. Lee 19 3/5 0/0 1/3 1 1 2 5 1 1 1 2 -7 7 12 R. McGruder 21 3/8 2/6 0/0 0 2 2 3 1 2 1 0 -5 8 9 J. Jackson 25 6/12 0/5 3/5 0 5 5 2 2 1 1 1 -9 15 15 Total 43/92 14/42 11/20 9 27 36 26 21 12 13 3 111

Orlando – Philadelphie : 106-116

Les Sixers ont parfois l’habitude de mettre du temps pour faire la différence. C’était encore ainsi à Orlando. La partie était équilibrée, avec un Cole Anthony bien présent, en première période, jusqu’au dernier quart-temps même.

Puis, Joel Embiid et compagnie provoquent cinq ballons perdus (le Magic en a perdu 19 au total) et passent un 14-5. Dans les deux dernières minutes, il y a encore de l’espoir pour Orlando avec cinq points d’écart mais Wendell Carter Jr. manque deux lancers-francs de suite, Anthony se fait contrer par Embiid et Seth Curry conclut l’affaire.

Magic / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 29 6/11 1/3 2/2 1 5 6 1 1 1 4 0 0 15 14 W. Carter Jr. 23 3/4 0/1 6/10 4 6 10 3 6 0 3 0 -2 12 17 M. Bamba 28 8/12 2/5 1/1 3 5 8 1 5 2 2 2 -1 19 26 C. Anthony 26 9/21 3/8 5/7 0 5 5 7 2 1 1 0 +1 26 24 G. Harris 35 4/11 2/7 0/0 2 0 2 1 5 0 3 0 -8 10 3 C. Okeke 21 2/6 2/5 0/0 0 1 1 1 1 2 1 0 -14 6 5 F. Gillespie 16 0/3 0/0 0/0 3 3 6 0 4 2 1 1 -1 0 5 T. Frazier 17 0/1 0/1 0/0 0 0 0 3 0 1 0 0 -6 0 3 R.J. Hampton 18 0/5 0/3 0/0 0 1 1 3 3 0 2 0 -7 0 -3 T. Ross 27 8/16 2/6 0/0 1 7 8 2 3 0 2 0 -12 18 18 Total 40/90 12/39 14/20 14 33 47 22 30 9 19 3 106 76ers / 116 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 44 9/19 3/6 1/1 0 9 9 4 3 2 3 2 +2 22 26 D. Green 24 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -13 0 -2 J. Embiid 33 12/22 0/2 7/10 3 2 5 4 4 1 6 1 +1 31 23 S. Curry 42 8/13 3/5 1/2 0 7 7 12 2 1 4 0 +17 20 30 F. Korkmaz 40 6/15 4/9 4/4 0 5 5 1 1 1 2 0 -1 20 16 G. Niang 29 2/5 1/3 3/4 3 3 6 1 1 0 0 0 +28 8 11 A. Drummond 18 5/8 0/0 2/3 4 4 8 4 2 3 0 1 +14 12 24 I. Joe 7 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 +7 3 5 M. Powell 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -5 0 0 Total 43/85 12/28 18/24 10 32 42 26 16 8 15 4 116

Boston – San Antonio : 97-99

Jaylen Brown, qui sort d’un match à 50 points, ne peut pas faire des miracles à chaque fois. Pourtant, l’ailier de Boston a eu la balle d’égalisation. Avant ça, les Spurs avaient six points d’avance dans les trois dernières minutes.

Avec des paniers compliqués et une défense solide, les Texans ont conservé cette avance. Enfin, à cinq secondes de la fin, Jaylen Brown vole la balle sur une remise en jeu, il fonce vers le panier, mais son shoot glisse sur le cercle. Victoire des Spurs.

Celtics / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tatum 38 6/20 1/6 6/6 3 5 8 3 1 0 0 2 -9 19 18 A. Horford 27 2/7 0/3 0/0 1 6 7 5 0 0 0 1 +1 4 12 R. Williams III 32 3/5 0/0 0/0 4 5 9 2 2 1 2 2 -7 6 16 M. Smart 33 6/12 2/4 0/0 3 2 5 6 2 3 0 1 -1 14 23 J. Brown 35 12/25 4/8 2/3 0 6 6 1 1 2 3 1 -2 30 23 G. Williams 22 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 2 1 +1 2 0 Schröder 26 7/14 1/4 0/0 1 2 3 2 2 1 1 0 +4 15 13 J. Richardson 21 3/5 1/2 0/0 1 1 2 0 2 3 0 0 +3 7 10 R. Langford 8 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 Total 40/90 9/28 8/9 13 28 41 19 12 10 8 9 97 Spurs / 99 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Johnson 33 5/10 3/4 0/0 0 6 6 1 0 0 1 0 +2 13 14 J. Poeltl 35 4/7 0/0 0/0 2 12 14 1 2 1 1 1 +5 8 21 D. White 31 7/17 3/7 0/0 2 2 4 2 2 0 3 2 +3 17 12 D. Murray 33 11/21 0/2 0/0 2 7 9 12 1 3 4 0 +2 22 32 D. Vassell 32 7/14 2/7 1/1 0 6 6 0 4 0 2 2 +3 17 16 K. Bates-Diop 25 3/6 0/0 0/0 4 0 4 2 0 1 1 0 -2 6 9 J. Landale 13 2/2 1/1 1/1 1 1 2 0 1 0 3 0 -3 6 5 T. Jones 9 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 0 0 -2 2 3 B. Forbes 23 2/8 1/4 3/3 0 1 1 1 2 0 1 0 +2 8 3 J. Primo 6 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Total 42/88 10/26 5/5 12 36 48 20 13 6 17 5 99

Minnesota – Oklahoma City : 98-90

Pour la première fois depuis dix matches, les Wolves retrouvaient leur cinq majeur puisque Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell étaient de retour. Le Thunder l’a senti car Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont été catastrophiques en premier quart-temps : 10 points marqués à 3/16 au shoot, 10 ballons perdus !

Mais, on l’a vu cette saison, Oklahoma City sait revenir dans une rencontre. « SGA » lance le comeback avec un 20-8 et les Wolves n’ont plus que deux points d’avance. Grâce à Jaylen Nowell et à un 9-0, les hommes de Chris Finch s’assurent la victoire.

Timberwolves / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Vanderbilt 30 2/4 0/0 1/2 3 10 13 3 2 1 1 1 +21 5 19 A. Edwards 32 8/17 4/10 2/3 2 3 5 2 3 5 2 0 +20 22 22 K. Towns 37 6/14 1/4 4/5 6 10 16 3 6 1 6 2 +16 17 24 P. Beverley 26 6/11 5/9 3/4 1 3 4 6 3 1 1 1 +19 20 25 D. Russell 30 3/12 0/5 0/0 0 2 2 3 0 1 3 0 +1 6 0 T. Prince 10 0/4 0/2 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 -8 0 -2 J. McDaniels 21 5/12 1/4 0/1 2 1 3 2 0 0 0 0 -14 11 8 N. Reid 11 0/2 0/2 1/2 1 2 3 0 1 1 0 3 -8 1 5 M. Beasley 18 0/8 0/7 0/0 0 3 3 1 0 1 1 0 -2 0 -4 J. Nowell 23 6/6 1/1 3/3 0 3 3 3 1 0 1 0 -5 16 21 Total 36/90 12/44 14/20 15 40 55 23 16 11 16 7 98 Thunder / 90 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Robinson-Earl 22 2/5 1/2 2/2 0 2 2 1 1 1 0 2 -19 7 10 A. Pokusevski 17 2/6 0/2 0/0 1 1 2 0 0 1 2 1 -18 4 2 S. Gilgeous-Alexander 38 5/15 2/6 7/7 0 2 2 5 4 0 4 0 -18 19 12 A. Wiggins 37 5/13 0/5 1/2 0 3 3 1 3 1 0 0 -18 11 7 J. Giddey 35 6/11 2/4 0/0 4 11 15 6 2 1 6 0 -11 14 25 D. Bazley 24 3/12 0/4 4/6 3 4 7 1 2 1 2 1 +15 10 7 K. Williams 25 5/10 0/1 0/0 5 4 9 2 1 4 1 0 +10 10 19 M. Muscala 16 3/11 2/6 1/1 0 4 4 1 2 2 0 3 +5 9 11 T. Mann 18 1/5 1/3 0/0 0 7 7 0 1 0 2 0 +2 3 4 T. Jerome 9 1/2 1/2 0/0 1 0 1 4 2 0 0 0 +12 3 7 Total 33/90 9/35 15/18 14 38 52 21 18 11 17 7 90

Sacramento – Atlanta : 102-108

Deux jours après son record en carrière à 56 points, Trae Young était absent, touché au dos. Néanmoins, les Hawks ont tenu. Les Kings, eux, fatigués de leur duel contre les Lakers la veille ont été maladroits en première mi-temps.

Tout s’est joué dans les dernières secondes. De’Aaron Fox égalise à 101 partout, mais Kevin Huerter, qui a inscrit 11 points dans le dernier quart-temps, répond avec cinq points en moins de quarante secondes pour sceller la victoire des joueurs de Nate McMillan.