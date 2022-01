Kevin Porter Jr. se fait pardonner en terrassant les Wizards !

Difficile de rêver plus beau scénario pour Kevin Porter Jr. ! Suspendu un match après son pétage de plomb, il effectuait cette nuit son retour sur les parquets en compagnie de Christian Wood, et c’est lui qui offre la victoire aux Rockets sur un 3-points à la dernière seconde (114-111). Le plus dingue, c’est que Kevin Porter Jr. en était à 2 sur 12 aux tirs avant son « game winner », mais aussi que c’est la deuxième fois en quelques jours que Washington s’incline à la dernière seconde !

Les Rockets auraient pu boucler l’affaire bien avant puisqu’un 7-0 leur avait permis de mener de 10 points au début du 4e quart-temps. Pour les aider davantage, Bradley Beal récole sa 6e faute, mais Kentavious Caldwell-Pope relance les Wizards, puis c’est Raul Neto qui égalise (102-102). Tout est à refaire pour les Rockets, et le match s’emballe. Les deux équipes avaient gardé le meilleur pour la fin, et les trois dernières minutes sont de haute voltige.

Kevin Porter Jr. distribue le caviar et ses coéquipiers signent un 3 sur 3 aux tirs pour mener 109-106 à cinquante secondes de la fin. En face, on retrouve les mêmes avec KCP à 3-points puis Neto qui s’en va, de nouveau égaliser, sur un lay-up contré trop tard sur la planche par Jalen Green (111-111).

Il reste 23 secondes. Les Rockets peuvent aller au bout de la possession, et au pire, il y aura prolongation. On attend Green ou Wood pour ce dernier tir, et c’est donc Porter Jr. qui le prend sur un « step back » à 3-points, et bingo ! Les arbitres revisionnent l’action, et donnent 0.4 seconde aux Wizards pour égaliser. Kyle Kuzma est dans le corner pour ce dernier tir, et il échoue, et les Rockets s’imposent 114-111 pour mettre à une série de huit revers d’affilée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La 6e faute de Bradley Beal. Cela faisait plus de quatre ans que la star des Wizards n’avait pas pris six fautes dans un match. Bradley Beal écope d’une faute offensive, plutôt sévère, en début de 4e quart-temps. C’est sa 2e faute offensive du match, mais surtout sa 6e de la partie. C’est la première fois de sa carrière qu’il rejoint le banc aussi tôt dans un match.

La défense des Rockets. Avant le match, Stephen Silas avait proposé un défi à ses joueurs : ne pas encaisser 30 points dans un quart-temps. Ils ont répondu présent, et leur défense collective a été très bonne sur Bradley Beal, limité à 9 sur 25 aux tirs. Que ce soit Green ou Porter Jr, ils ont montré de l’envie et de la mobilité, et sans véritable spécialiste défensif, Houston a fait le job.

Les suspendus se rebiffent. Si Porter Jr. inscrit le panier de la gagne, Christian Wood s’est aussi fait pardonner en signant une performance digne de son statut depuis deux ans. Dans l’attitude comme dans les actes, c’était le Wood habituel, et il a donné quelques mots de tête à Daniel Gafford pas très à l’aise face à sa mobilité.

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Green. Depuis son retour de blessure, le numéro 2 de la Draft tourne à 20.5 points de moyenne à 45% aux tirs et à 3-points. Cette nuit, son premier pas ultra-rapide a fait des gros dégâts et il va rapidement devenir un joueur qui tire beaucoup de lancers-francs, tant c’est compliqué de l’arrêter. Avec ses six rebonds, sa meilleure marque cette saison, il démontre qu’il peut s’impliquer davantage dans le jeu.

✅ Christian Wood. Un match plein des deux côtés du terrain. Les Wizards ont essayé plusieurs solutions pour le limiter, et il a dominé Gafford au large, puis Caldwell-Pope par sa taille. En défense, il a switché sur les écrans, et il a bien couvert sa raquette. Intéressant pour la suite.

⛔ Le duo Beal-Kuzma. Leaders des Wizards, ils sont passés au travers en cumulant un délicat 18/45 aux tirs, dont 3/16 à 3-points. La défense de Houston les a bien gênés, mais il y a eu aussi beaucoup de tirs hors rythme. La solution Beal à la mène devrait être limitée puisque Raul Neto est de retour, et qu’il a été très bon.

LA SUITE

Washington (19-19) : l’heure de la revanche a sonné avec un déplacement vendredi à Chicago.

Houston (11-28) : derby texan avec la réception des Mavericks vendredi.